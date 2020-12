Hannover

Dankbar nimmt die Frau drei Tüten Kartoffeln in Empfang: „Für uns sind gerade schwere Zeiten“, sagt die 43-Jährige, „so können wir ein paar Euro sparen.“ Rund 1000 Kilogramm Kartoffeln verteilt das Diakonische Werk derzeit an Bedürftige. Die ersten Tüten gaben Helfer am Mittwoch in der Burgstraße persönlich aus, andere sollen an Tafeln und Nachbarschaftsläden verteilt werden.

Spende an Bedürftige: Melanie Lorenz und Jonas Sakolowski vom Diakonischen Werk geben in der Burgstraße Kartoffeln aus. Quelle: Rainer Dröse

Gespendet hat die Kartoffeln der Burgdorfer Landwirt Andreas Thieleking. Er will damit auch für einen besseren Umgang mit Lebensmitteln werben. Wegen der Corona-Krise landen in diesem Jahr Tausende Tonnen Kartoffeln in Biogasanlagen: Die ursprünglich für die Pommes-Frites-Produktion angebauten Erdäpfel finden keine Abnehmer, da Restaurants und Kantinen geschlossen sind.

Ketten diktieren die Preise

Die Corona-Krise schlägt durch bis in die letzte Ackerfurche, der globale Kartoffelmarkt ist aus dem Gleichgewicht geraten. Das System von Angebot und Nachfrage gelte bei Lebensmitteln aber ohnehin oft nicht mehr, moniert Thieleking: „Große Handelsketten diktieren uns Landwirten allein die Preise.“ Regionale Produzenten, die nicht zu den niedrigen Preisen liefern können, bleiben auf ihren Lebensmitteln sitzen.

„Es kann nicht sein, dass Esswaren in der Tonne landen, während wir es täglich mit Menschen zu tun haben, die sich nichts zu essen kaufen können“, sagt Diakon Michael Schroeder-Busch. Die Aktion „Teller statt Tonne“ soll dazu beitragen, dass die Kartoffeln dort landen, wo sie hingehören: auf dem Küchentisch.

Von Simon Benne