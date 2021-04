Hannover

„Die Beste Band der Welt“ (Selbstbeschreibung) kommt nach Hannover: Im Juni 2022 wollen Die Ärzte den Auftakt zu ihrer „Buffalo Bill in Rom“-Tournee in der niedersächsischen Landeshauptstadt feiern. Schon vom kommenden Donnerstag können sich Fans Tickets sichern und haben so einen Grund zur Vorfreude im bisherigen musikalischen Katastrophen-Jahr 2021.

Am 3. Juni 2022 will die Band die Expo-Plaza besuchen und verspricht dafür: „Endlich wieder feiern, flirten und fünfegradeseinlassen“. Der Vorverkauf der Karten für das Konzert (72 Euro inklusive Gebühren) startet am Donnerstag, 29. April, um 17 Uhr ausschließlich auf der Website der Bandbademeister.com.

Band musste Tour für 2020 verschieben

Zuletzt mussten die Ärzte ihre für 2020 geplante „In The Ä Tonight Tour“ wegen Corona auf 2021 verschieben. Das Konzert in Hannover wollen sie am 29. November in der ZAG Arena nachholen, es ist aber bereits ausverkauft. Wer in diesem Sommer auf Live-Konzerte nicht verzichten möchte, kann vom 3. Juni bis zum 5. September zahlreiche Künstler und Künstlerinnen auf der Gilde-Parkbühne live erleben. Der Konzertveranstalter Hannover Concerts zeigt dort die Reihe „Back On Stage – Open Airs“. Mit dabei sind unter anderem Fury in the Slaughterhouse, Jeremias, Olli Schulz, Revolverheld und Von Wegen Lisbeth.

Fans der Ärzte können sich derweil ab dem 14. Mai schon mal mit der vierten Singleauskopplung „Ich, am Strand“ aus dem Album „Hell“ auf das Konzert einstimmen, und vielleicht gibt es bald auch schon neue Songs zu hören: Laut Medienberichten soll ein neues Album der Band mit 19 Songs wahrscheinlich schon im Herbst diesen Jahres erscheinen.

Wer Tickets für das Konzert im Juni 2022 haben möchte, sollte sich mit dem Kartenverkauf besser beeilen. Die für 2022 ebenfalls angekündigte Club-Tour der Band in Berlin war bereits nach einer halben Stunde ausverkauft.

Weitere Tour-Stationen nach Hannover im Sommer/Herbst 2022

04.06.2022 – Köln, Rhein-Energie-Stadion 09.06.2022 – Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion 18.06.2022 – CH-Thun, Stockhorn Arena 24.06.2022 – Heilbronn, Frankenstadion 26.06.2022 – Bayreuth, Volksfestplatz 18.08.2022 – Erfurt, Domplatz 20.08.2022 – Bremen, Bürgerweide 26.08.2022 – Berlin, Flughafen Tempelhof 03.09.2022 – Minden, Weserufer Kanzlers Weide 08.09.2022 – A-Graz, Messe Graz Open Air 10.09.2022 – Konstanz, Bodensee Stadion 11.09.2022 – Mannheim, Maimarktgelände 17.09.2022 – Nohfelden-Bosen, Festwiese am Bostalsee

Von Alina Stillahn