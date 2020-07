Hannover

Ein Sommertag am Maschsee. Spaziergänger sind am Nordufer unterwegs, manche haben auf den Bänken eine Pause eingelegt, auch ein paar Jogger drehen ihre Runden. Auf der Terrasse des Courtyard Hotels läuft der Mittagsbetrieb, ohne Hektik, in entspannter Atmosphäre. Claus Bähre und sein Sohn Lutz sitzen dort. Entspannt sind sie nicht. Die Stimmungslage der beiden Gastronomen, die seit vielen Jahren beim Maschseefest dabei sind, ist schwer zu beschreiben. Es ist eine Mischung aus Frust, Ratlosigkeit, Ungewissheit und dem unbedingten Willen, nach vorn zu schauen. Denn das Fest, das eigentlich an diesem Mittwoch starten sollte, fällt in seiner 35-jährigen Geschichte erstmals aus. Wegen Corona.

Keine bunte Budenstadt

Für die Bähres bricht damit – ebenso wie für alle anderen beteiligten Wirte – nicht nur eine wichtige Einnahmequelle weg. „Hier steckt auch unser Herzblut drin“, sagt Lutz Bähre und deutet auf das Nordufer. Eigentlich müssten sich dort um diese Zeit die schon fertig aufgebauten Gastronomiestände aneinanderreihen, die das besondere Flair des Freiluftspektakels am Wasser ausmachen. In diesem Jahr aber sieht es dort aus wie immer. Es gehört sehr viel Fantasie dazu, sich die bunte Budenstadt vorzustellen, die dort normalerweise von Ende Juli bis Mitte August errichtet wird und zusammen mit den anderen Party- und Gastroarealen rund um den See bis zu 2,5 Millionen Gäste anlockt.

Weil die Festsaison abgeblasen werden musste, fehlen auch die zwei rot-weiß geringelten Leuchttürme, die das Nordufer seit 2011 zuverlässig überragen. Die jeweils vier Meter hohen Aufbauten sind das Markenzeichen des Leuchtturm-Ecks, das die Bähres sonst am Nordufer betreiben. Sie sind noch immer der Stolz des Seniors, der sie einst entworfen und selbst gebaut hat. „Schließlich bin ich gelernter Tischler“, sagt der 76-Jährige, der seinem Sohn Anfang des Jahres die alleinige Geschäftsführung des in Garbsen ansässigen Familienunternehmens Bährenstark übertragen hat. Die Türme lagern nun in einer Halle in Langenhagen. „Wir nutzen die Zeit, um sie etwas zu restaurieren“, erklärt Claus Bähre.

Mit Leuchtturm: So sieht der Bähre-Stand traditionell beim Maschseefest aus – in diesem Jahr macht er Zwangspause. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Langsam gehen die beiden über den steinig-staubigen Uferweg. Mit den Schuhspitzen ziehen sie feine Rillen in den Boden, um anzudeuten, welche Dimensionen ihr Leuchtturm-Eck hätte – wenn es denn am gewohnten Platz stünde. Mit 925 Quadratmetern zählt der Traditionsstand mit seinem maritimen Ambiente zu den größten Gastroeinheiten beim Maschseefest. Der Aufbau dauert rund zehn Tage. „Ich bin immer jeden Tag dabei gewesen“, berichtet Lutz Bähre. Er ist zwar kein Tischler, sondern gelernter Hotelkaufmann. Doch das Talent fürs Handwerk hat sich offenbar vererbt. Auch in diesem Jahr hätte er natürlich gern wieder mit angepackt.

Zur Galerie Hochseilartisten auf Motorrädern, Open-air-Kino am Ufer und Feuerwerk in der Südstadt: Die Fotos aus 34 Jahren Maschseefest.

Alles bleibt nur Theorie

„Hier würde jetzt die zweite große Lieferung kommen“, sagt der 41-Jährige – und deutet am Nordufer ins Nichts. Einen 7,5-Tonner voller Getränkekisten und Bierfässer müsste Bähre normalerweise am Vortag des Festes an seinen Bestimmungsort lotsen. Längst wären dann auch schon rund 400 Meter Leitungen unter den Bodenpaneelen verlegt, die das Bier zielsicher zu den Theken leiten. Grills und Friteusen wären einsatzbereit, um die beim Stammpublikum so beliebte deftige Kost wie Bratwurst, Schinkengriller, Pommes, Frikadellen, Schnitzel im Brötchen oder die „Kleinen Niedersachsen“, knackige Minikartoffeln in Schale, zubereiten zu können. Aber dieses Mal bleibt das alles nur Theorie. Und es ist viel Raum für Erinnerungen.

Spezialität bei Bähres: Die „Kleinen Niedersachsen“ sind knackige Kartoffeln mit Schale. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Schon beim allerersten Maschseefest 1986 war Claus Bähre am Start, damals noch als einer von nur zwei Gastronomen am Nordufer mit einem Stand, dem er den Namen „Kanzleistübchen“ gegeben hatte. „Viele konnten mit dem Fest noch nicht so richtig was anfangen. Damals haben die Veranstalter Standbetreiber gesucht und kaum welche gefunden“, erzählt der 76-Jährige, dessen Unternehmen neben dem Familienbetrieb Aulich zu den Alteingesessenen am Maschsee zählt. Bei mindestens 24 Seefesten sei er, mit Unterbrechungen, als Wirt präsent gewesen, sagt Bähre senior. Ganz genau hat er das nicht nachgerechnet.

Längst gehen bei dem heutigen Festausrichter, der Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG), stets weit mehr Bewerbungen ein, als Plätze zu vergeben sind. Für dieses und die beiden kommenden Jahre war die Ausschreibung bereits gelaufen, die Verträge waren schon an die ausgewählten Kandidaten verschickt. Kurz darauf musste HVG-Chef Hans Christian Nolte das 35. Maschseefest wegen der Pandemie absagen. Die Kontrakte behielten ihre Gültigkeit, versichert er auf Nachfrage. Nolte hofft, dass das Fest 2021 wieder wie gewohnt über die Bühne gehen kann. „Doch sicher“, sagt er, „kann da niemand sein.“

HAZ-Redakteurin Juliane Kaune beim Spaziergang mit Lutz (links) und Claus Bähre. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Ungewissheit macht auch den Bähres zu schaffen. Die Corona-Krise trifft sie besonders hart, weil sie sich ausschließlich auf gastronomische Angebote für Großveranstaltungen spezialisiert haben – und diese sind noch bis mindestens Ende September verboten. „Unsere Umsätze sind in diesem Jahr um 99,7 Prozent eingebrochen“, bilanziert Lutz Bähre nüchtern. Auf 50 bis 80 Festen, Märkten und anderen Veranstaltungen war die Firma Bährenstark rund ums Jahr in der Vor-Corona-Zeit anzutreffen. Beim hannoverschen Schützenfest sind die Bähres bereits seit 1972 eine feste Größe. Ohne Unterbrechung. Bis Corona kam. „Es ist schon traurig“, sagt Claus Bähre, der sein Unternehmen 1964 im Alter von 20 Jahren gegründet hatte.

Gastronomen leben von Rücklagen

Die Gastronomenfamilie, zu der auch zwei Enkelsöhne im Alter von 14 und 15 Jahren gehören, lebt zurzeit von Rücklagen. Die fünf fest angestellten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, 50 bis 60 Aushilfskräfte, die zum festen Stamm gehörten, mussten gehen. „Es gibt für sie ja leider nichts mehr zu tun“, bedauert Lutz Bähre. Der Unternehmer hofft nun auf staatliche Zuschüsse – bisher sind 9000 Euro vom Bund geflossen – und weitere Lockerungen in der Veranstaltungsbranche. „Wenn die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden würden, wird es richtig hart.“

Das Maschseefest, da ist er sich mit seinem Vater einig, sei etwas Besonderes. Der Charme des Sees, die Mischung aus Party und Kulturangeboten sei einzigartig. Als Gastronom dabei zu sein habe „einen hohen Stellenwert“, trotz des Wetterrisikos. „Und die Arbeit, der Kontakt zu den Leuten macht einfach Spaß“, schwärmt Lutz Bähre. „Ich komme dann meist so gegen Mittag und bleibe manchmal bis um 4 Uhr morgens.“ Auch nach der Sperrstunde um 2 Uhr muss schließlich noch aufgeräumt werden. „Jetzt sitze ich mit meiner Frau im Garten, das ist zwar auch schön, aber es ist eben etwas ganz anderes.“

In Höhe des Hellebardiers sollte in diesem Jahr erstmals die Musikbühne am Nordufer stehen. Lutz Bähre zeigt den Standort. Quelle: Tim Schaarschmidt

Beim Bummel über das Nordufer sind die beiden am Hellebardier angekommen. In Höhe der Skulptur sollte eigentlich in diesem Jahr erstmals die Musikbühne aufgebaut werden, die bisher in der Ufermitte zu finden war. Ziel ist es, das Gedränge bei Konzerten zu entzerren und den Schall aus den Lautsprechern über den See so abzulenken, dass die Wohngebiete weniger tangiert werden. „Das wäre eine gute Lösung“, glaubt Claus Bähre. Ob sie funktioniert, muss sich nun im nächsten Jahr zeigen.

Hannovers Gastronomen bedauern Absage des Maschseefests

Lisa Aulich Quelle: Team Aulich

Lisa Aulich, Team Aulich: “Die Gründe sind ja nachvollziehbar und bekannt. Trotzdem ist der Ausfall ein schwerer Schlag.“

Ekkehard Reimann Quelle: Samantha Franson

Ekkehard Reimann, Hannovers Dauergastronom: „Für die Gastronomen ist das, zusätzlich zum zweimonatigen Lockdown, eine Katastrophe. Bei einigen hängt die Existenz vom Fest ab.“

Bodo Linnemann Quelle: Josina Kelz

Bodo Linnemann, Disco-Legende: “Bedauerlicherweise kann ich dieses Jahr nicht auf dem Fest auflegen, es macht mir sehr viel Spaß. Aber wenn ich mich im nächsten Jahre mit 80 immer noch fit fühle, bin ich wieder mit dabei.“

Daniel Jäger Quelle: Christian Behrens

Daniel Jäger, The Harp: „Das ist eben höhere Gewalt. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr anders kommt, aber unsere Gesundheit ist wichtiger.“

Von Juliane Kaune