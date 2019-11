Hannoveraner können den Gang zur Wahlurne heute mit einer Shoppingtour verbinden: Die Händler in der Innenstadt haben bis 18 Uhr ihre Geschäfte geöffnet. Zusätzlich ist in der Georgstraße ein Markt aufgebaut. Auf die Kinder warten in der City ein Karussell, eine Rodelbahn und am Abend ein großer Laternenumzug.