Hannover

Das schönste Geschenk zum 50. Geburtstag der Integrierten Gesamtschule Linden ist wohl der niedrige Inzidenzwert, der eine analoge Feierstunde auf dem Schulhof unter freiem Himmel ermöglicht. „Endlich wieder analog“, dieser Satz ist häufig zu hören in den Reden der Laudatorinnen und Laudatoren, auch wenn einige Glückwünsche als virtuelle Videobotschaften überbracht werden und das große Schulfest wohl erst im Herbst stattfinden kann.

Zur Feierstunde auf dem Schulhof kamen auch viele politische Weggefährten, die die Gründung von Hannovers ältester IGS begleitet hatten. Quelle: Katrin Kutter

Kultusminister kommt zu Besuch

Zu den Ehrengästen, die Schulleiter Tobias Langer am Dienstagnachmittag begrüßt, gehörten Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), aber auch die Landtagsabgeordneten Thela Wernstedt und Doris Schröder-Köpf (beide SPD). Die Schüler zeigten live und virtuell ihr künstlerisch-musisches Talent, aber auch ihr Engagement für nachhaltige Entwicklung, die Sprachlernklasse gibt Einblicke in ihre Kooperation mit der Musikhochschule.

„Schule ist Präsenzunterricht“

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) lobte die vorbildliche Inklusion an der IGS Linden. Quelle: Katrin Kutter

Schule lebe vom Präsenzunterricht, sagte Kultusminister Tonne, gerade für die Inklusion, die die IGS Linden vorbildlich lebe, sei die persönliche Begegnung wichtig. Seit zwei Jahren ist es möglich, Sonderpädagogen fest an einer Regelschule anzustellen, statt sie von einer Förderschule abzuordnen. An der IGS Linden war dieses Modell lange praktiziert worden und so erfolgreich gewesen, dass es schließlich Einzug ins Schulgesetz hielt.

Eine von sieben Gründungs-IGSen im Land

Die IGS Linden gehört zu den sieben ersten Gesamtschulen, die in Niedersachsen vor 50 Jahren gegründet wurden. Onay betonte in seiner Ansprache, dass es der Schule stets um Bildungsgerechtigkeit gegangen sei.

Bildungsgerechtigkeit war immer ein Ziel: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Quelle: Katrin Kutter

Als eine der ersten sechs Pilotschulen im Stadtprojekt zum digitalen Lernen sei die IGS technisch gut aufgestellt und deutlich besser in die Corona-Krise gegangen als andere Schulen. Onay sprach aber auch über die Platzprobleme der Schule. Gerade habe der Rat deshalb einen 100-Millionen-Euro teuren Neubau für die IGS Linden beschlossen, nur der Standort sei noch unklar.

Schulleiter Tobias Langer zwischen Hannovers OB Belit Onay und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (rechts). Quelle: Katrin Kutter

Wann kommt der Neubau tatsächlich?

Ein Ratsbeschluss über einen Neubau bedeute noch nicht, dass auch zeitnah mit den Bauarbeiten begonnen und abgeschlossen werde, sagte hingegen Lindens Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grüne) und verwies auf das Fössebad und das Ihme-Zentrum als vergleichbare Beispiele, bei denen viel angekündigt, dann aber lange nichts geschehen sei.

Es gab auch digitale Einblicke in das Schulleben. Quelle: Katrin Kutter

Die Landtagsabgeordnete Wernstedt nennt die Schule auch heute noch ein „Flaggschiff der Gesamtschulbewegung in Niedersachsen“. Die IGS Linden habe nicht nur für Linden oder Hannover, sondern für das ganze Land Bedeutung.

Von Saskia Döhner