Kronsberg

Das Bauprojekt Ecovillage hat sich erstmals der zukünftigen Kronsberger Nachbarschaft präsentiert. Ein Drittel der Besucher der Veranstaltung im Kulturzentrum Krokus wohnen in unmittelbarer Nähe zu den aktuell noch freistehenden Flächen. Sie hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich in Kleingruppen über ausgearbeitete Themen wie das mögliche soziale Zusammenleben eingehender zu informieren. Klare Antworten gab es allerdings noch keine, da das Projekt erst Ende Oktober in die direkte Planung gehen wird. Es ging den Veranstaltern darum, Menschen aus der Gegend aufzurufen, sich an der Diskussion und Planung rund um die Siedlung zu beteiligen.

Kleiner Wohnen

Neuer Wohnraum, und das möglichst klimaneutral, kostengünstig und innovativ – das ist die Zukunftsvision von Ecovillage Hannover. Was als die Idee begann, aus Kleingärten Tiny-House-Dörfer entstehen zu lassen, könnte Hannover zum deutschlandweiten Vorreiter für ökologisch verträglichen Wohnraum machen, meinen die Macher. „Ecovillage ist Tiny Living, nicht Tiny Houses“, betont Hans Mönninghoff, ehemaliger Wirtschafts- und Umweltdezernent der Stadt Hannover. Die kleinen Häuser sollen nur einen Teil der Gebäudetypen ausmachen. Hauptsächlich plane das Projekt mehrgeschossige Reihenbauten mit kleinen Wohnungen und viel Platz für Gemeinschaftsräume.

19 Arbeitsgruppen arbeiten ehrenamtlich und selbstorganisiert an Themen wie einem Energie- und Mobilitätskonzept sowie Stoffkreisläufen für Wasser und Abfälle. Genaue Beschlüsse sind noch nicht gefallen. Am 15. Oktober findet die Genossenschaftsgründung statt. Danach können Mitglieder beitreten, und die Verhandlungen mit der Stadt Hannover starten. Laut Mönninghoff geht das Projekt 2020 dann in die akute Planung, und im darauffolgenden Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Als optimales Baugelände sehen die Beteiligten die freien Flächen im Norden der Kronsberg-Siedlung.

Klimaneutrales Dorf

Das klimaneutrale Dorf soll eigenständig funktionieren und so als reales Beispiel für einen umsetzbaren Kulturwandel gelten. So umfassen die Pläne einen Waschsalon, eine Bibliothek, ein Gesundheitszentrum, eine Altenpflegeeinrichtung und Coworking-Bereiche. Wer von zu Hause aus arbeitet, schont die Umwelt und ist somit nicht einmal allein. Die gesamte Siedlung wird eine autofreie Zone.

Bezahlbarer Wohnraum

Es wird außerdem angestrebt, dass 40 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert werden. Mietpreise ließen sich zusätzlich senken durch den eigenen Weiterausbau der Häuser. „Wir wollen eine gute Durchmischung der Bürger“, betont Mönninghoff. Inklusion von Migrantenfamilien und behinderten Menschen sei ihnen dabei besonders wichtig. Auch Probleme wie die Alterseinsamkeit und -armut sollen im Ecovillage bekämpft werden.

Generell geht es den Verantwortlichen darum, die Menschen dazu zu bringen, ihre Mobilitäts- und Lebensbedürfnisse zu überdenken und im Hinblick auf den Klimawandel innovative Ideen und Konzepte zu unterstützen. Die baldige Ecovillage-Genossenschaft will mit der direkten Nachbarschaft auf dem Kronsberg in naher Zukunft Gesprächskreise einrichten, um Sorgen über zum Beispiel die Lärmbelästigung durch den Bau Gehör zu schenken und Transparenz zu schaffen.

Lesen Sie mehr:

So wollen Bewohner in der Öko-Siedlung am Kronsberg leben

Kleines Haus, großer Preis: Dieses Tiny Home kostet 75.000 Euro

Tiny House als XS-Eigenheim

Von Amelie Apel