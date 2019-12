Hupend und knatternd zogen am Freitagabend etwa 40 Vespa-Fahrer um das Opernhaus und durch die hannoversche Innenstadt. In Nikolaus-, Elfen- und Engelkostümen warben sie zum vierten Mal rollernd für die Spendensammlung für Menschen in Not in der Region Hannover - die HAZ-Weihnachtshilfe.