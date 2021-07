Kirchrode-Bemerode-Wülferode

In der jüngsten Bezirksratssitzung hat Sabine Kniep vom Fachbereich Tiefbau die aktuellen Planungen zur Veloroute 6 vorgestellt, die 4,6 Kilometer durch den Stadtbezirk führen soll. Kniep geht von einem Baubeginn Anfang 2022 aus.

Entlang der Bemeroder Straße auf Höhe des Aspelwegs soll es entweder ausnahmsweise einen kombinierten Geh- und Radweg oder einen separaten Geh- und Radweg geben. Für die separate Variante müssen die bestehenden Radwege teils verbreitert werden. Dafür müssten die Grünanlagen oder Gehwege verkleinert werden.

Engpass am Schnellweg

„Auf der Bemeroder Straße haben sich an einigen Querungsstellen Probleme ergeben, die von den Planern gelöst wurden“, sagt Kniep. So der Bereich der Zufahrt zum Messeschnellweg. Von Westen kommend müssen die Radler auf einem separaten Radweg und dann über die Gleisanlage geführt werden. Anschließend werden sie eine Engstelle von 20 Metern als kombinierten Geh- und Radweg passieren, weil hier keine Flächen verfügbar seien.

Auch auf der nördlichen Fahrbahnseite der Bemeroder Straße in Höhe der Einmündung Döhrbruch fehlen Flächen. Die Engstelle von 68 Metern wird als kombinierter Geh- und Radweg ausgeführt. Wenn möglich, plane man generell getrennte Rad- und Gehwege.

Der Radweg auf der Südseite der Stadtbahngleise wird über die Seelhorster Allee geführt und soll über die Gleise zur bestehenden Radverkehrsanlage verlaufen. Hier soll es eine separate Radwegefurt geben. Auf Höhe Zum Waldteich ist eine direkte Querung über die Gleise erforderlich. Auch hier ist ein kombinierter Geh- und Radweg vorgesehen.

So könnte die Veloroute 6 verlaufen

Knifflige Stelle: Emslandstraße

Am Ende der Bemeroder Straße kann sich die Stadt stadtein- und auswärts einen kombinierten Geh- und Radweg südlich der Gleise vorstellen. Dazu haben die Planer Gespräche mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün geführt und vereinbart, Flächen der Grünanlage zu nutzen. So könne der Radweg stark verbreitert werden und führe weiter zur Emslandstraße.

Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante sieht die Querung der Emslandstraße als Zweirichtungsradweg vor und die Verbreiterung in die Grünanlage hinein. Über die Grünanlage würden die Radwege in die Alte Bemeroder Straße hineingeführt. Die zweite Variante wäre eine getrennte Querung der Emslandstraße. Der Verkehr stadtauswärts würde nach Süden abknicken und im Zuge der vorhandenen Fußgängerampel eine Radverkehrsfurt bekommen. SPD-Fraktionschef Michael Quast sagte dazu, er könne sich den Verlauf in der Emslandstraße mit relativ großem Verkehrsaufkommen nicht vorstellen, da es dort ohnehin eng sei.

Alte Bemeroder soll Fahrradstraße werden

Die Alte Bemeroder soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden. In der Edenstraße in der List gebe es ein ähnliches Pilotprojekt, sagt Kniep: „Das kommt sehr gut an und die Sicherheit ist durch so eine Fahrradstraße deutlich höher.“ Am südlichen Fahrbahnrand der Alten Bemeroder Straße müssen 14 Stellplätze weichen, weil es sonst zu eng werden würde. Den Wegfall der Parkplätze sieht die CDU-Fraktion kritisch. Saskia Petermann bezeichnet das als „dreist“. Fraktionschefin Petra Stittgen weist darauf hin, dass es dort einen Gewerbebetrieb und einen Kindergarten gebe und dort eine Buslinie fahre.

Bei der Einmündung Alte Bemeroder Straße (links oben) auf die Brabeckstraße müssen noch Probleme gelöst werden. Quelle: Google Maps

In der Alten Bemeroder Straße müssen eventuell 14 Parkplätze entfallen. Quelle: Lisa Eimermacher

Probleme an der Brabeckstraße

Am Ende der Alten Bemeroder Straße sind die Planer auf Schwierigkeiten bei der Einführung in die Brabeckstraße gestoßen. Zwei Varianten sollen hier Abhilfe schaffen. Die erste Variante: Der kombinierte Geh- und Radweg soll für ein Stück der Brabeckstraße auf der Nebenanlage auf beiden Seiten verlaufen. Die Fahrbahn und die Radwege seien daher sehr schmal. Bei der zweiten Variante würden die Radfahrer auf der Fahrbahn geführt. Auf diesem Teilstück sollte dann Tempo 30 erlaubt sein. Der weitere Verlauf der Brabeckstraße soll als Fahrradstraße ausgewiesen werden.

Am Restaurant Rembetiko mündet die Alte Bemeroder Straße in die Brabeckstraße. Quelle: Lisa Eimermacher

Auch bei der Wülferoder Straße gebe es zwei Möglichkeiten. Die erste baut auf dem schmalen Zweirichtungsradweg auf der nördlichen Seite bis zur Wilhelm-Göhrs-Straße auf. Hier würde die Stadt eine Querungsmöglichkeit der Wilhelm-Göhrs-Straße zur Oheriedetrift schaffen. Als andere, komfortablere Lösung gäbe es auf der nördlichen Seite einen Zweirichtungsradweg, der deutlich verbreitert wird. Sieben Stellplätze und sieben Bäume müssen hier weichen. Dafür sollen elf neue Bäume gepflanzt werden.

Grün muss für Veloroute weichen

Die CDU-Chefin Petra Stittgen kritisierte: „Es ist merkwürdig, dass man für die Veloroute mal eben Grünflächen opfert, für die wir hier im Bezirksrat gekämpft haben.“ Plötzlich solle es Ampeln an der Wilhelm-Göhrs-Straße geben, für die der Bezirksrat auch lange gekämpft habe. Auf einmal könne der Winterdienst räumen. Die Pläne für die Wülferoder Straße hätten sie entsetzt. „Wir kämpfen im Bezirksrat seit Jahren für den Ausbau von Radwegen, viele alte Radwege enden im Nichts – davon hört man nichts. Man hat das Gefühl, die Veloroute wird über alles gestellt.“

Diskussion über verschiedene Varianten

Sabine Kniep streitet dies ab. Die Stadt informiere lediglich über die derzeitige Planung. Es würden noch Varianten diskutiert. Andere Radwege lasse die Stadt nicht fallen. Es würden nicht einfach so Grünflächen entsiegelt, sondern es sei ein Abstimmungsprozess, an dem beispielsweise der ADFC beteiligt sei. Die Stadt wolle mit dem Bezirksrat in den Dialog treten und sei offen für Kritik.

FDP-Chef Norman Ranke war bei der Debatte nicht ganz so kritisch wie Stittgen. Ein Teil der Lebensqualität Hannovers sei es, dass man die Innenstadt aus den Stadtteilen mit dem Rad erreichen könne. Den größten Konflikt sehe er an der Alten Bemeroder Straße, wo sich ein Getränkemarkt befindet. Hier könne er sich keine Fahrradstraße vorstellen, da sie Nachteile für den Getränkemarkt haben könne.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SPD-Chef Michael Quast hat an den Antrag des Bezirksrats erinnert, in dem gefordert wird, alternative Routen zu prüfen. Die Antwort auf den Antrag sei in Vorbereitung, so Kniep. An die E-Mailadresse fb.tiefbau.Veloroutennetz@hannover-stadt.de können die Bürger Reaktionen senden.

Von Lisa Eimermacher