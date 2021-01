Hannover

In der Corona-Zeit ist vieles anders, auch die Zeugnisausgabe: Die meisten Schüler in Hannover werden am Freitag ihre Halbjahresnoten erstmals per Post bekommen, drei Viertel der Schüler haben ohnehin seit Mitte Dezember keinen Fuß mehr in die Schule gesetzt und lernen jetzt nur zu Hause.

Für viele dürften die Zeugnisse auch tatsächlich Überraschungen beinhalten, denn aus Datenschutzgründen haben viele Pädagogen den Schülern ihre Note nicht per E-Mail mitgeteilt, auch die Rückgabe vieler Arbeiten steht noch aus.

Am Donnerstag haben Mitarbeiter der Poststelle der Stadt Hannover die Briefe von den Schulen abgeholt und für den Versand vorbereitet. Nicht überall werden die Zeugnisbriefe auch am Freitag wirklich ankommen, das Kultusministerium hat den Schulen für die Übergabe der Zeugnisse bis zum 5. Februar Zeit eingeräumt.

Einige Schulen setzen statt auf Postversand lieber auf persönliche Übergabe, damit die Kinder wenigstens einmal in der Zeit des Homeschoolings ihre Lehrer sehen können. Die Zeugnisse müssen nach Zeitfenstern gestaffelt abgeholt werden, damit nicht zu viele Menschen im Gebäude sind. Soziale Kontakte reduzieren bleibt auch am Zeugnistag die Devise.

Von Saskia Döhner