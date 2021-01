Hannover

Geboren wurde sie, ehe der Erste Weltkrieg begann. Im Jahr 1911 kam Erna Brosig in Breslau zur Welt. Im Döhrener Seniorenzentrum Ansgarhaus konnte sie jetzt ihren 110. Geburtstag feiern. In den vergangenen Jahren gaben sich bei ihr illustre Gratulanten und Reporter die Klinke in die Hand. Diesmal wären es noch mehr geworden als sonst, schließlich können nicht viele Menschen nach ihrem 100. noch weitere runde Geburtstage begehen. „Es wurde aber im kleinsten Kreis gefeiert, wegen der Corona-Situation sind Besuche ja nicht problemlos möglich“, sagt ihr Enkel Dirk Brosig.

Erna Brosig auf ihrem Führerscheinfoto von 1939. Quelle: Christian Behrens

In der Landeshauptstadt leben 98 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind; 87 Frauen und elf Männer. Doch älter als Erna Brosig ist niemand. Seit Jahren bekommt sie regelmäßig Geburtstagspost vom Oberbürgermeister und vom Bundespräsidenten.

Impfung am Tag vor dem Geburtstag

Wie Augen und Ohren mitspielen, hänge mittlerweile von der Tagesform ab, doch ansonsten sei sie unverwüstlich. „Im vergangenen Jahr hat sie sich nach einem Sturz von einer Hüft-Operation erholt“, sagt ihr Enkel. Erna Brosigs Mann starb bereits 1976, ihre Enkelsöhne sind mittlerweile selbst Großväter.

Erna Brosig bei ihrem 108. Geburtstag - diesmal konnten nur wenige Besucher zu ihr. Quelle: Christian Behrens

Die Frau, die nach dem Krieg aus ihrer schlesischen Heimat fliehen musste, hat ihr Leben lang gerne Gemüse gegessen: „Wir hatten immer gutes, einfaches Essen, nicht jeden Tag einen Braten“, sagte sie der HAZ bei einem früheren Geburtstag. Der ältere ihrer beiden Söhne ist bereits verstorben – er wäre mittlerweile selbst 90 Jahre alt. Daneben hat Erna Brosig vier Enkel, fünf Urenkel und zwei Ururenkel.

Zweifache Ururgroßmutter: Erna Brosig lebt im Döhrener Ansgarhaus. Quelle: Privat

Als sie Kind war, tobte in Europa die Spanische Grippe. Jetzt wurde sie gegen Corona geimpft – und zwar am Tag vor ihrem 110. Geburtstag. „Die Impfung hat sie anstandslos mitgemacht“, berichtet ihr Enkel, „sie weiß ja, wie die Situation gegenwärtig ist.“

Von Simon Benne