Hannover

Dieses Auto zieht die Blicke der Passanten am Straßenrand auf sich. Für eine Testfahrt sind wir mit dem Vorserienmodell des ersten vollelektrischen VW-Bullis im Raum Hannover unterwegs. Beklebt ist er mit einem bunten Tarnmuster – die Entwickler sagen, sie wollten verhindern, dass man im Vorbeifahren schon jetzt zu viel vom neuen Fahrzeugdesign erkennt. Obwohl: Vielleicht ist das Streifendesign ja auch ein bisschen Marketinggag vor der Weltpremiere des ID.Buzz am, 9. März. Ein Hingucker ist der Wagen allemal.

Mit dem ID.Buzz unterwegs in der Region Hannover

„Ich bin absolut beeindruckt vom Wendekreis“, wird nach der Buzz-Spritztour der Testfahrer Gerd Piper sagen. Der Mobilitätsexperte unseres Redaktionsnetzwerks RND hat die Neuentwicklung aus dem Stöckener Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge gut zwei Stunden lang rund um das Steinhuder Meer manövriert, hat den 150-Kilowatt-Motor in Landstraßenkurven durchbeschleunigt und die Fahrtruhe des Bullis bei Tempo 145 getestet.

Äußerlich kommt der E-Bulli filigraner als das letzte Vollverbrennermodell T6 daher. Vielleicht liegt das an seiner gerundeten Fahrzeugfront, die ein wenig an den legendären ersten Bulli T1 erinnern soll. Er ist mit 4,70 Metern rund 20 Zentimeter kürzer als das Spritmodell und auch 4 Zentimeter niedriger, aber 8 Zentimeter breiter: Ohne die Seitenspiegel misst er 1,99 Meter.

Beschleunigung des ID.Buzz „typisch elektrisch“

Die entscheidende Frage aber ist ja: Fährt sich ein Bulli mit Elektroantrieb trotz seiner größeren Karosse genauso spritzig wie andere E-Fahrzeuge? Bringt der 150 Kilowatt starke E-Motor (entspricht 204 PS) sein Drehmoment trotz der großen Karosse auf die Straße, oder wird der Wagen schwerfällig, sodass der Elektrofahrspaß verloren geht?

Auffällige Streifen: Der Tarnlook soll verhindern, dass Passanten auf den ersten Blick zu viel vom neuen ID.Buzz erkennen – schließlich ist Weltpremiere erst am 9. Mai. Quelle: Conrad von Meding

Piper antwortet entschieden: „Die Beschleunigung des ID.Buzz ist typisch elektrisch. Mit ihm lässt sich jeder Ampelschnellstart bewältigen, wenn man das will.“ Dazu man muss wissen: Piper ist ein Redakteur alten Typs, der nicht mit Kritik spart. Er testet für uns seit vielen Jahren Autos und ist kein Mann überschwänglichen Lobes, sondern eher von der knorrigen Sorte. Mit dem ID.Buzz-Vorserienmodell aber ist er zufrieden, und ein Detail findet er sogar kurios bis stark: „Im Wageninneren gibt es sieben USB-Anschlüsse. Man kann dieses Fahrzeug also wie einen rollenden Stromspeicher nutzen.“ Der vielfach gepriesene Wendekreis liegt übrigens bei elf Metern – gut ein Meter weniger als beim T6.

Schnittig in den Kurven

Beim Umrunden des Steinhuder Meeres meistert der ID.Buzz die Doppel-S-Kurve auf der Bundesstraße zwischen Rehburg und Hagenburg schnittig und ohne, dass Piper auf die Bremse treten muss. Vielleicht haben es die Entwickler etwas übertrieben mit dem simulierten Motorengeräusch, das die Gefahr des lautlosen Elektrofahrens reduzieren soll: Als Piper den Wagen an einer Anhöhe stark beschleunigt, ist der ID.Buzz sogar im dahinterfahrenden Auto mit deutlichem Sirren zu hören. Das haben die alten Verbrenner-Bullis höchstens geschafft, wenn die Ventilklappen wegen Ölmangels allzu laut klingelten.

20 Zentimeter kürzer als der T6, aber 8 Zentimeter breiter: RND-Mobilitätsexperte Gerd Piper testet den neuen vollelektrische ID.Buzz von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Quelle: Conrad von Meding

Für das Stöckener Nutzfahrzeuge-Werk ist der ID.Buzz eine Revolution in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, weil er den Einstieg in die vollelektrische Transporterproduktion bedeutet. Sondern auch, weil das Management die Umstellung genutzt hat, um Arbeitsprozesse völlig neu aufzustellen. Im Sommer 2021 wurden mehrere alte Hallen abgerissen und 250 Tonnen Stahl aus ungenutzten Produktionslinien verschrottet. Die Arbeitsplätze am ID.Buzz sind komplett auf Ergonomie getrimmt und mit der neuesten Fördertechnik ausgestattet.

Serienproduktion des ID.Buzz startet

In Kürze soll die Serienproduktion starten, ab September der ID.Buzz dann ausgeliefert werden, zunächst nur in der People-Version, also für den Personentransport. Ab nächstem Jahr soll es dann auch weitere Varianten geben: das Cargo-Modell, also die Handwerker-Version, sowie Fahrzeuge mit längerem Radstand und mit kleinerem Akku, der dann 300 statt 500 Kilometer Standardreichweite schafft. Geladen werden soll der neue Großakku in 30 Minuten von 5 auf 80 Prozent.

Geheimsache: Das Cockpit im Vorserienvorzeigewagen ist in weiten Teilen blickgeschützt unter einer Folie verdeckt. Quelle: Conrad von Meding

Zunächst aber ist jetzt der auffällige Vorserienvorzeigewagen unterwegs. Wobei nicht nur die Karosse mit ihrer Streifenbeklebung vom endgültigen Design ablenken soll, sondern auch im Inneren noch nicht alles den neugierigen Journalistenblicken preisgegeben wird. Aus dem hinteren Fahrgast- und dem Gepäckraum sind derzeit weder Fotos noch Videos erlaubt, und das Cockpit ist in weiten Teilen blickgeschützt unter einer Folie verdeckt. Man macht eben gerne ein Geheimnis um neue Fahrzeuge.

Cockpit ist noch Geheimsache

Die technischen Daten allerdings sind bekannt. Hinter der Heckklappe des Fünfsitzers ist Platz für bis zu 1121 Liter Gepäck, beim dreisitzigen ID.Buzz Cargo sind es gut 3900 Liter. Und zum Cockpit hat ein portugiesisches Automagazin während einer Testfahrt (angeblich heimliche) Aufnahmen geschossen. Sie zeigen das vom ID.3 bekannte Cockpit-Display mit leichten Variationen. Markant ist vor allem das große Display, das mittig ins Wageninnere ragt. Insgesamt basiert der ID.Buzz auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) des VW-Konzerns und nutzt daher Komponenten, wie sie auch in anderen Fahrzeugen des Konzerns verbaut sind.

Das soll Entwicklungs- und Produktionskosten sparen. Der Serien-ID.Buzz soll nach bisheriger Kenntnis 54.000 Euro kosten, abzüglich der staatlichen E-Auto-Förderung also rund 45.000 Euro. Ein paar Wochen aber muss man sich noch gedulden: Dann enthüllt Volkswagen, wie der E-Bulli endgültig aussehen wird.

Von Conrad von Meding