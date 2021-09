Hannover

Der Türsteher des Herzogs war eine Sehenswürdigkeit. Christoff Münster, geboren 1632 im Dorf Varlosen, soll 2,48 Meter groß gewesen sein. Als Leibdiener von Herzog Christian Ludwig von Braunschweig-Lüneburg war der „Lange Christoff“ eine Attraktion. Als er mit nur 44 Jahren starb, bekam er ein ehrenvolles Grabmal – auf dem Stein wurde seine Gestalt in Lebensgröße eingeritzt.

Barocke Schnörkel: Viele Steine auf dem Friedhof sind reich verziert. Quelle: Archiv

Der Grabstein ist einer der ältesten erhaltenen auf dem „Neustädter Friedhof“ nahe dem Königsworther Platz. Der Gottesacker, geweiht 1646, diente der Bevölkerung der Calenberger Neustadt und auch Beschäftigten des Hofes als Bestattungsort, bis seine Kapazität 1876 erschöpft war und der Engesohder Friedhof ihn ablöste.

Barockes Lebensgefühl

Eine jetzt von der Stadt veröffentlichte Broschüre beschäftigt sich ausführlich mit dem Areal, von dem nach diversen städtebaulichen Umgestaltungen eine pittoreske Grünfläche von 13.500 Quadratmetern übrig geblieben ist. „Der ehemalige Neustädter Friedhof“ würdigt das einzigartige Gartendenkmal auf 52 Seiten – und erzählt viele Geschichten, die sich rund um die 150 bis heute erhaltenen Grabstellen ranken.

Lesestoff für den Friedhofsrundgang: Manuel Kornmayer und Angelika Weißmann von der Stadt stellen die neue Broschüre vor. Quelle: Nancy Heusel

Etliche der Grabsteine sind mit barockem Ornament verziert, mit Symbolen, die Spiegelbild des Lebens und Sterbens ihrer Zeit sind – der Friedhof bietet Einblicke in die Gesellschaft der damals wirklich neuen Calenberger Neustadt. Einige hat die Stadt jetzt neu herausgeputzt, dazu hat sie Infotafeln am Friedhof aufgestellt.

Illustre Persönlichkeiten fanden hier ihre letzte Ruhestätte: So entstand hier das Erbbegräbnis des Bäckermeisters Johann Jobst Wagener, der zwar 1785 starb, aber die „Wagenersche Stiftung“ hinterließ, die bis heute Gutes tut. Unweit davon fand auch der Bäckermeister Johann Gerhard Helmcke sein Grab, der zur Zeit der napoleonischen Besatzung die Abholzung der Herrenhäuser Allee verhinderte.

Das tote „Schnürgretchen“

Eher kurioser Art ist der Grabstein des „Schnürgretchens“. Anno 1716 starb Anna Margareta Borcherding mit nur 15 Jahren. Auf ihrem Grabstein ist sie mit einer so eng geschnürten Taille abgebildet, dass es heißt, sie sei gestorben, weil sie beim Schnüren keine Luft mehr bekam. Ein russischer Kosakenoffizier, der 1813 beim Dorf Vahrenwald den Tod fand, bekam gar ein orthodoxes Grabkreuz.

Ein orthodoxes Grabkreuz erinnert an einen toten Kosakenoffizier. Quelle: Katrin Kutter

Der Friedhof kann noch mit einer oft verkannten Sehenswürdigkeit prunken: Der osmanische Soldat Hammet war 1683 in Kriegsgefangenschaft geraten. Er kam als „Hoflakai“ an den Hof von Hannovers Kurfürstin Sophie. Sein Grab – und das seines Schicksalsgefährten Hassan – gelten als die ältesten muslimischen Grabstätten auf deutschem Boden.

Die Broschüre liegt kostenlos im Bürgerbüro des Rathauses sowie in den Bürgerämtern und der Tourist-Information am Hauptbahnhof aus. Sie kann auf www.hannover.de (Suchbegriff: „Neustädter Friedhof“) heruntergeladen werden. Autorin Angelika Weißmann führt am 9. Oktober, 14 Uhr, über den Friedhof. Anmeldung: (0511) 16843801.

