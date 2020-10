Hannover

Erfreuliche Zahl aus der Stadtteilstatistik 2019 der Polizei: Die Autodiebstähle in der List sind um mehr als 40 Prozent gesunken. Der Haken: Autodiebe sind hier von allen Stadtteilen in Hannover noch immer am aktivsten. Deutlich entspannter lebt es sich da in Leinhausen und – wieder einmal – Wülferode.

Im vergangenen Jahr wurden 19 Autos in der List als gestohlen gemeldet – 2018 waren es noch 33. Was zu dem deutlichen Rückgang geführt hat, dazu macht die Polizei keine näheren Angaben. Allerdings stehen die Chancen noch immer schlecht, dass der entwendete Wagen später wiedergefunden wird. Laut Aufklärungsquote taucht nur knapp jedes vierte Fahrzeug wieder auf.

Die Stadtteile, in denen Autodiebe am zweithäufigsten unterwegs sind, waren 2019 die Südstadt und Bothfeld. Während die Südstadt einen ähnlich starken Rückgang an Taten wie die List verzeichnet (-35,7 Prozent), wurde in Bothfeld ein Fahrzeug mehr als noch 2018 gestohlen. Danach folgt der Stadtteil Mitte: Dort verschwanden mit nun 15 Autos vier Wagen mehr als im Jahr zuvor (+36,4 Prozent). Dafür kann sich die dortige Aufklärungsquote von mehr als 73 Prozent sehen lassen.

Nur zwei Stadtteile haben es 2019 geschafft, von Autodiebstählen gänzlich verschont zu bleiben: Leinhausen und Wülferode. Immerhin je einen Diebstahl gab es im Heide- und Zooviertel, in Misburg-Süd, Wülfel, Oberricklingen und Hainholz.

Von Peer Hellerling