Hannover

Im zurückliegenden Jahr hat es in Hannover keinen einzigen Stadtteil gegeben, in dem nicht mindestens ein versuchter Fahrraddiebstahl registriert wurde. Ganz vorne rangiert dabei die List. Die Stadtteilstatistik der Polizei spricht dort 2019 von insgesamt 545 Taten – allerdings mit fünf Delikten weniger als noch im Vorjahr. 2018 lag noch Mitte mit deutlichem Vorsprung an erster Stelle.

Doch dort sank die Zahl der gestohlenen Fahrräder drastisch von 770 auf 530 (-31,2 Prozent). Damit liegt Mitte nun auf dem zweiten Platz, dahinter folgt erneut die Südstadt. Hier verzeichnete die Polizei sogar einen Anstieg um 35 Taten auf 399 (+9,6 Prozent). Auch die Aufklärungsquote ist hier mit bloß 9,5 Prozent die schlechteste unter den drei Spitzenreitern.

Anzeige

Nur ein Fahrraddiebstahl in Wülferode

Eine Besonderheit gibt es im Bezirk Herrenhausen-Stöcken: Er ist der einzige in Hannover, in dem 2019 wirklich jeder Fahrraddiebstahl erfolgreich war. Keine der insgesamt 170 Taten blieb im Versuch stecken. Am häufigsten traf es Herrenhausen, dort verschwanden 57 Räder. Die Aufklärungsquote diesbezüglich im gesamten Bezirk betrug nicht einmal 12 Prozent.

Lesen Sie auch: Die ganze Kriminalstatistik für Hannover

Die wenigstens Sorgen mussten sich dagegen Radler in Wülferode machen. Dort wurde 2019 lediglich ein Fahrrad gestohlen, die Tat konnte allerdings bislang auch nicht aufgeklärt werden. Fast genauso sicher sind Misburg-Süd und Waldheim. Dort gab es im vergangenen Jahr jeweils drei Fahrraddiebstähle.

Von Peer Hellerling