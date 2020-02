Hannover: Diebe wollen Geldautomaten vor HDI-Arena sprengen

Hannover

Drei Männer haben in der Nacht zu Dienstag versucht, einen Geldautomaten in Hannover zu sprengen. Als Ziel suchten sich die Täter die Maschine der Volksbank aus, die direkt neben dem Fanshop von Hannover 96 an der HDI-Arena steht. Allerdings sind die Unbekannten noch während der Vorbereitungen gestört worden, sodass sie ohne Beute fliehen mussten.

Zeugen hatten die Männer gegen 4.40 Uhr dabei beobachtet, „wie sie die Sprengung des Geldautomaten vorbereiteten“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Als die Unbekannten allerdings ihrerseits bemerkten, dass sie gesehen wurden, unterbrachen sie ihr Unterfangen sofort. Heilmann: „Die Täter flohen mit einem grauen Audi RS3, ihr Werkzeug nahmen sie mit.“ Der Wagen ist ein denkbar schnelles Fluchtfahrzeug, er hat je nach Baujahr mindestens 340 PS.

Täter hatten ihre Gesichter verdeckt

Trotz sofortiger Fahndung konnten die Verdächtigen unerkannt entkommen, die Polizei bittet nun um entsprechende Hinweise. Die Zeugen aus der Tatnacht können nur eine vage Täterbeschreibung abgeben, da die Männer ihre Gesichter mit Kapuzen verdeckt hatten. Sie sind schätzungsweise zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß sowie 23 bis 30 Jahre alt. Heilmann: „Nach Angaben der Zeugen sprachen sie untereinander Arabisch.“ Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55 entgegen.

