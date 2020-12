Hannover/Turin

Weihnachten ist in Deutschland vor allem ein Familienfest. Wer das Jahr über seine Verwandten nicht besucht, schaut meistens zu Weihnachten zu Hause vorbei. Menschen, die wegen der Corona-Pandemie nun ohne ihre Verwandten feiern müssen, werden die Feiertage auf einmal ganz anders erleben.

Erstmals Weihnachten in der Fremde

Die Sehnsucht nach der Familie ist bei Luna Liebermann groß. Die 21-jährige Göttingerin feiert Weihnachten normalerweise bei ihrer Familie in Niedersachsen. Doch seit zwei Jahren studiert Liebermann in Turin und lebt dort zusammen mit ihrem italienischen Partner. 2020 wird deshalb das erste Jahr sein, das sie Weihnachten nicht bei ihrer Familie in Deutschland feiert. Sie könnte zwar nach Göttingen reisen, müsste nach ihrer Rückkehr in Italien allerdings für zehn Tage in Quarantäne gehen. Das kann sie sich wegen ihres Studentenjobs nicht leisten. „Ich bin in diesen Tagen schon sehr wehmütig und traurig. Die Wärme, die die eigene Familie ausstrahlt, ist einfach nicht zu ersetzen“, sagt die Studentin am Telefon.

Frisch gebackene Panettone sind zu Weihnachten in Italien Pflicht. Daneben gibt es bei vielen italienischen Familien „arrosto“ – ein Schweinebraten – und die Blätterteigröllchen Falantini. Quelle: Karl Mathis/epa/dpa

Normalerweise sucht Liebermann am 24. Dezember mit der ganzen Familie den Weihnachtsbaum aus und bereitet das Festtagsmenü vor. Diese Tradition werde ihr fehlen. Nun wird sie Heiligabend mit ihrem Freund und einer ehemaligen Arbeitskollegin verbringen. „Ich glaub, es wird ein schönes Fest, aber es ist nicht dasselbe. Wenn ich Weihnachten zu Hause feiere, verbinde ich das mit sehr viel Ruhe. Man spürt besonders, was Heimat ist“, sagt Liebermann, die sich für ihre Turiner Wohnung einen Adventskranz gestaltet hat. Ein Brauch, der in Italien kaum verbreitet ist.

Schwedin bleibt in Hannover

Auch die schwedische Sängerin Katarina Andersson würde Weihnachten lieber in Piteå nahe des Polarkreises im Kreis ihrer Familie verbringen. Vor zehn Jahren zog die Künstlerin für ihr Musikstudium nach Hannover und arbeitet nun als freiberufliche Sängerin in Deutschland. Doch derzeit gibt es kaum Flüge nach Nordschweden und Reisen möchte die junge Frau lieber vermeiden. „Für meine Mutter ist das ganz schlimm, dass ich nicht da bin“, sagt die Musikerin.

Donald Duck statt Weihnachtsansprache

Schwedische Familien haben genau wie die Familie von Luna Liebermann ihre eigenen Rituale. „Für die Deutschen mag es skurril klingen, aber alle schauen um 15 Uhr den Weihnachtsgruß von Donald Duck im Fernsehen. Wir lieben diese Tradition, und ohne sie wäre es kein richtiges Weihnachten“, erzählt die Mezzosopranistin.

Die Schwedin Katarina Andersson freut sich darauf, ein deutsches Weihnachtsfest kennenzulernen. Quelle: Samantha Franson

Festtagsstimmung entsteht jedoch vor allem durch das Zusammensein mit den engsten Verwandten und das Essen, sagt sie. Die Familie stellt ein großes Büfett zusammen, unter anderem mit Köttbullar und Kartoffelgratin. „Das, was Heimat für mich ausmacht, ist als Erstes ganz klar die Familie. Dann kommen die Gerüche und der Geschmack. Man wird zurückgeschleudert in der Zeit und wird für ein paar Tage wieder zum Kind.“

„Dieses Weihnachten wird man nicht vergessen“

Andersson hat für die Festtage eine Ersatzfamilie gefunden. Sie wird mit ihren deutschen Nachbarn und ihrem mexikanischen Mitbewohner, der ebenfalls nicht nach Hause fliegen kann, feiern und für alle schwedisches Essen kochen. „Dieses Weihnachten werden wir auf jeden Fall nicht vergessen“, sagt sie pragmatisch.

Für Wooseok Lee aus Südkorea wird es auch ein Weihnachten im kleinen Kreis werden. Der 25-Jährige studiert Chor- und Ensembleleitung an der Musikhochschule in Hannover. In seiner Heimat wird die Geburt Jesu auch gefeiert, jedoch weniger groß als in Deutschland. Viel wichtiger ist für die Südkoreaner das Neujahrsfest. „Wir feiern Weihnachten nur einen Tag, gehen in die Kirche, essen dann zusammen, und das war’s“, erzählt er. Trotzdem würde er gerne seine Familie besuchen. Doch Flugtickets sind teuer. „Ich vermisse meine Heimat nicht, aber meine Familie schon.“ Wegen der Corona-Pandemie hat er seine Eltern in diesem Jahr noch nicht besuchen können. Nun verbringt er Weihnachten voraussichtlich mit einem südkoreanischen Freund, der auch in Deutschland wohnt. Allzu betrübt, dass er noch keine festen Pläne für das Fest hat, scheint er nicht zu sein. Viel trauriger würde es ihn machen, wenn er im kommenden Frühjahr wieder nicht nach Südkorea reisen könnte.

