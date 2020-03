Hannover

Wenn die anderen Feierabend machen, legen sie noch einmal richtig los: Unermüdlich arbeiten die ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes im Corona-Testzentrum auf dem Messegelände selbst an den Wochenenden daran, die stetig wachende Zahl an Verdachtsfälle zu testen. Auch Volker Windelboth, Arzt im Dienste der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) ist hier im Einsatz.

„Gespräche mit Patienten sind trotz allem das Schönste“

„Meine Frau und unsere Töchter sehe ich derzeit nur beim Frühstück“, sagt der 62-Jährige. Mit einem mobilen Team macht er auch Hausbesuche – und ist dabei im Krankentransportwagen teils bis 23 Uhr zwischen der Wedemark und Hemmingen unterwegs. Rund 300 Abstriche hat er in den vergangenen Wochen gemacht. Er spricht dabei behutsam mit dementen Patienten in abgeschotteten Altenheimen, er beruhigt verängstige Kinder. „Es kann schon einmal passieren, dass aufgeregte Patienten aggressiv werden“, sagt er – dann sei Einfühlungsvermögen gefragt. „Gespräche mit Patienten sind aber trotz allem das Schönste an unserem Beruf.“

Bei der Arbeit trägt Windelboth, der sonst in seiner Praxis in Ricklingen und in der JVA Sehnde arbeitet, Vollschutz. „Wir halten das Infektionsrisiko für uns so gering wie möglich“, versichert er. Über dem Schutzantrug trägt er Einwegkittel, die er ebenso wie die Handschuhe nach jedem Test mit routinierten Handgriffen wechselt. An alle potenziellen Patienten – und wer ist das derzeit nicht – hat er nur eine Bitte: „Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hausnummern gut beleuchtet sind – damit wir sie schneller finden.“

Lesen Sie mehr zu den „Helden der Corona-Krise in Hannover “:

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Simon Benne