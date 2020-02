Russlands Präsident Wladimir Putin kam mehrmals (hier zu sehen mit Gerhard Schröder), einmal allerdings sagte er kurzfristig ab, obwohl für 300 Gäste reserviert war. Beeindruckend müssen auch die Kabel gewesen sein, die bei Staatsbesuchen von Wladimir Putin zur Präsidentensuite führten. Daran angeschlossen: das rote Telefon für ultrawichtige Staatsgespräche. Wichtig nahm sich offenbar auch seine Entourage, die zehn Tage lang das Hotel für die Vorbereitungen in Beschlag nahm. Auf der Rechnung habe am Ende ein mittlerer sechsstelliger Betrag gestanden – in Euro, nicht in Rubel. Auch deshalb, weil viel Alkohol geflossen ist. Kurios: In dem Moment, als Hoteldirektor Risse darüber spricht, flimmert Putin in den Fernsehnachrichten über den Schirm. Quelle: dpa