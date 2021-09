Hannover

Ab Freitag, 24. September, heißt es auf dem Schützenplatz wieder: Festzelt, Riesenrad und Kettenkarussell. Dann eröffnet das Oktoberfest „Herbstvergnügen“ – unter Corona-Bedingungen. Angaben der Veranstalter zufolge können 4.999 Personen das Volksfest gleichzeitig besuchen – wenn sie geimpft, getestet oder genesen sind (3-G-Regelung). In der Festhalle soll die 2-G-Regelung gelten. 

„Schülerinnen und Schüler, die bei schulischen Tests regelmäßig getestet werden, und Kinder, die das sechste Jahr noch nicht vollendet haben, sind von der Regelung ausgenommen“, erklärte Hartmut Böhm von der Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste Hannover.

Ein Ampelsystem auf der Webseite des Oktoberfests informiert Besucherinnen und Besucher darüber, wie voll es aktuell auf dem Gelände ist.

Im Außenbereich gilt zwar keine Maskenpflicht, sollte jedoch die Abstandsregelung von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können, sollen Besucherinnen und Besucher die Maske aufsetzen. Wer die Fahrgeschäfte nutzt, muss eine Maske tragen – ebenso an der Einlasskasse. Zur Kontaktnachverfolgung nutzt der Veranstalter die Luca-App und erfasst auch in den gastronomischen Bereichen die Kontaktdaten.

Das zeigt das Oktoberfest-Ampelsystem an Ein Ampelsystem auf der Webseite des Oktoberfests informiert Besucherinnen und Besucher darüber, wie voll es aktuell auf dem Gelände ist: Grün bedeutet, das weitere Besucher ohne Probleme das Gelände betreten können. Es gilt von einem bis zu 4000 Besuchern auf dem Platz. Gelb bedeutet, dass es langsam voll wird und mit möglichen Verzögerungen am Einlass zu rechnen ist (4001 bis 4500 Besucher). Rot bedeutet: Kommen Sie nicht mehr zum Schützenplatz – das Gelände ist komplett befüllt und ein weiterer Zugang ist im Moment nicht möglich. (4501 bis 4999). Zeigt das Ampelsystem „Rot" ist der Platz voll und ein Einlass wird nicht mehr gewährt.

Kettenflieger und Fliegender Teppich

Trotz der Corona-Regeln hofft der Veranstalter, dass die Fahrgeschäfte und das Festzelt viele Besucherinnen und Besucher anlocken. „Es wird eine bunte Mischung aus Fahrgeschäften – das geliebte Kribbeln im Bauch garantiert“, sagte Böhm. Besondere Highlights würden der große Kettenflieger „Around the World“ sowie das Rundfahrgeschäft „Time Machine“. Auch das Hochfahrgeschäft „Pool Party“, das einen ähnlichen Bewegungsablauf wie ein fliegender Teppich hat, ist bereits aufgebaut.

Hoch hinaus: 2020 gab es beim Herbstvergnügen ein Riesenrad mit Blick auf das Rathaus. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Mittwochs ist Familientag

Gefeiert wird auch im Zelt – in der Festhalle Ahrend. Zutritt haben allerdings nur Personen, die genesen oder doppelt geimpft sind. Am Freitagabend eröffnet DJ Dan Hornet das Zeltprogramm. Freitags und sonnabends legen an den kommenden vier Wochenenden verschiedene DJs jeweils von 19 bis 0.30 Uhr auf.

Am Mittwoch ist Familientag. Dann können Besucherinnen und Besucher sparen, denn die Tickets für Fahrgeschäfte kosten nur die Hälfte. Zudem treten am Familientag Märchen- und Superheldenfiguren auf. Insbesondere die kleinen Besucher können sich auf Chase, Skye und Ryer von „Paw Patrol“, die Fee Tinkerbell oder den Auftritt der Transformers freuen.

Themenfeuerwerke gibt es während des Herbstvergnügens immer freitags ab 21.45 Uhr. Das Feuerwerk zum Auftakt an diesem Freitag werde ein besonderes Höhenfeuerwerk, so Böhm.

Im vergangenen Jahr hatten 3.800 Besucher die etwa 100 Stände des mobilen Freizeitparks gleichzeitig besuchen dürfen. Etwa 70.000 Besucherinnen und Besucher kamen 2020 zum „Herbstvergnügen“ auf den Schützenplatz – rund 90 Prozent weniger als noch im Jahr davor.

Das sind die Öffnungszeiten in diesem Jahr

Die Öffnungszeiten des „Herbstvergnügens“ sind in diesem Jahr mittwochs, donnerstags und freitags ab 15 Uhr und sonnabends, sonntags und feiertags ab 14 Uhr. Am Eingang des Schützenplatzes wird ein Schnelltestzentrum aufgebaut. Als Hygienebeitrag müssen Besucherinnen und Besucher 2 Euro Eintritt bezahlen. Das Oktoberfest endet am 17. Oktober.

