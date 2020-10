Hannover

Aufgrund des Tags der Deutschen Einheit sind am Sonnabend nicht nur die Supermärkte geschlossen. Es finden an diesem Sonnabend auch keine Wochenmärkte statt. Der Markt in Linden-Mitte auf dem Lindener Marktplatz wird auf Freitag vorgezogen. Die Stände sind von 8 bis 13 Uhr aufgebaut. Folgende Märkte fallen hingegen ersatzlos aus:

Bauernmarkt Bult (Rimpaustraße)

(Rimpaustraße) Bauernmarkt List (Moltkeplatz)

Wochenmarkt Herrenhausen

Wochenmarkt Linden-Nord (Pfarrlandplatz)

(Pfarrlandplatz) Wochenmarkt Misburg

Wochenmarkt Mitte (Klagesmarkt)

Von Thea Schmidt