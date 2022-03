Hannover

Man soll ja keine Pauschalurteile fällen, auch nicht über Tierarten. Doch mit diesem Kameraden war sicher nicht gut Kirschen essen: Sechs Meter hoch ist der T-Rex, der inmitten von allerlei artverwandtem Getier auf dem Schützenplatz steht. Das Modell aus Kunststoff wiegt rund 2,5 Tonnen, eine Infotafel klärt darüber auf, dass die durchaus beeindruckenden Zähne des Sauriers bis zu 40 Zentimeter lang wurden (na gut, inklusive Wurzel).

Mächtig gewaltig: Ein T-Rex-Modell zählt zu den Prunkstücken der Dino-Schau auf dem Schützenplatz. Quelle: Christian Behrens

Vor etwa 66 Millionen Jahren lebte der T-Rex. Der Schrecken der Kreidezeit. „Er war der größte Fleischfresser, den es auf dem festen Land jemals gab“, sagt Guliano Reinhard. Der 37-Jährige ist gewissermaßen das Herrchen des Tieres: Er ist der Leiter der Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit“, die jetzt familientaugliche Ausflüge in die Vergangenheit bietet.

Der Herr der Saurier: Guliano Reinhard leitet die mobile Dino-Schau. Quelle: Christian Behrens

Echsenkessel Schützenplatz

Vor dem Eingang empfängt ein gigantischer Brachiosaurus das Publikum – der Treffpunkt „unterm Schwanz“ ist bei ihm angesichts der Länge seiner Extremitäten allerdings ein sehr weitläufiger Bereich. Auf dem Freigelände warten dann Dutzende von teils lebensgroßen Sauriermodellen wie auf einer großen Streichelwiese. Da wird der Schützenplatz zum Echsenkessel.

Sattelfest: Kinder dürfen auf den Dinos teils reiten – wie hier der siebenjährige Sanny. Quelle: Christian Behrens

Einige der Saurier stammen aus dem Dinopark Münchehagen in Rehburg-Loccum. Bei manchen dürfen Besucherinnen und Besucher per Computersteuerung Schwanz, Hals oder Maul bewegen. Andere machen furchteinflößende Geräusche. Daneben liefern Infotafeln allerlei Informationen. Man erfährt, dass der in China gefundene Zhuchengosaurus bis zu 17 Meter lang wurde und so viel wog wie drei Elefanten.

Ein Paläo-Abenteuerspielplatz

„Kinder dürfen auf den Sauriern herumklettern, sie streicheln und auf ihnen reiten“, sagt Reinhard. Mit einem 16-köpfigen Team betreibt er die mobile Dino-Schau. Gegründet hat er das Familienunternehmen 2013. „Ich war schon als Kind dino-verrückt und habe mir damit einen Traum erfüllt“, sagt er, während er an einem gewaltigen Triceratops vorbeischlendert.

Ein Dreihorngesicht: Der Triceratops zählt zu den beeindruckenden Modellen auf dem Schützenplatz. Quelle: Christian Behrens

Zum Angebot gehören auch ein Großbildschirm mit Saurierfilmen, eine Hüpfburg, diverse Kletterparcours und ein Café. In einem Ausgrabungscamp können kleine Forscherinnen und Forscher eigenhändig nach fossilen Relikten von Dinosaurierinnen und Dinosauriern suchen.

Ein schöner Rücken: Der Kentrosaurus trug Stacheln und Platten auf dem Rücken. Quelle: Christian Behrens

Wer im vergangenen Jahr die große „Kinosaurier“-Ausstellung im Landesmuseum besucht hat, wird hier nichts Neues mehr über die Urzeitechsen lernen. Die Schau ist eher ein Paläo-Abenteuerspielplatz als ein begehbares „Was ist Was?“-Buch.

Die Dino-Schau ist bis zum 20. März auf dem Schützenplatz zu sehen, jeweils mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 12 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder.

Von Simon Benne