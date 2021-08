Hannover

Profitieren Medien von Krisen, beispielsweise von der Corona-Krise? Und wie agieren sie? Diesen Fragen widmet sich eine Diskussionsveranstaltung der Region Hannover am Sonntag, 22. August, in ihrer neuen Reihe „Matinee im Hof“. Unter dem Titel „Bad News Are Good News? Die Rolle der Medien in der Krise“ diskutieren Medienwissenschaftler Prof. Dr. Helmut Scherer, Medienpsychologin Dr. Petra Sandhagen, Regionsdezernentin Cordula Drautz und der stellvertretende HAZ-Chefredakteur Felix Harbart ab 11 Uhr im Innenhof des Regionshauses, Hildesheimer Straße 18. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen gern mitdebattieren. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist notwendig (den Link dazu finden Sie hier).

Von haz