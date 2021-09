Hannover

Notare müssen, bevor sie ihres Amtes walten dürfen, eine Eidesformel sprechen, das schreibt die Bundesnotarordnung so vor. „Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Amtspflichten eines Notars gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe!“, lautet die Formulierung. Das geht auch ohne Gottesbezug, aber der Eid muss aufgesagt werden.

60 Notare ohne gesprochene Formel vereidigt

Letzteres wird Hannovers Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe nun möglicherweise zum Verhängnis. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat ein Disziplinarverfahren gegen den streitbaren Juristen eingeleitet. Guise-Rübe hat, so lautet der Vorwurf, seit 2014 mehr als 60 Notare vereidigt – und dabei darauf verzichtet, die Formel vorzulesen und sie die Anwärter mit erhobener rechter Hand nachsprechen zu lassen. Lesen genügte dem Präsidenten, Unterschriften drunter, dazu eine Tasse Kaffee. Das Ganze findet in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit in informeller Runde statt.

In dieser stillen Vereidigung sieht man im Justizministerium in Hannover offenbar einen Verstoß gegen die Amtspflichten. Den hielt man wohl für so schwerwiegend, dass das Ministerium das OLG einschaltete, das wiederum in dieser Woche das Disziplinarverfahren einleitete.

Das Problem: „Der Landgerichtspräsident hat beurkundet, dass die Notare wirksam beeidigt wurden“, sagte am Freitag OLG-Richter Andreas Keppler. Und damit könnte sich Guise-Rübe der Falschbeurkundung im Amt strafbar gemacht haben. Jedenfalls hat das OLG seine Erkenntnisse an die Generalstaatsanwaltschaft in Celle gegeben. „Die muss nun prüfen, ob ein Strafverfahren eingeleitet werden muss“, sagte der Gerichtssprecher. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft.

Ein Notar ging zum Ministerium

Guise-Rübe sieht seinen Fehler ein. „Ich kann nicht bestreiten, dass das formal nicht in Ordnung war. Dahinter steckte aber keine Absicht. Ich ging einfach davon aus, dass man auf die Förmlichkeit verzichten kann.“ Und so sahen das ja möglicherweise auch mehr als 60 Notare, die in den vergangenen Jahren nie einen Verfahrensfehler angemeldet hatten – bis dann in den vergangenen Tagen ein Notar das Ministerium einschaltete.

Insbesondere bedauert Guise-Rübe, dass alle Notare nun erneut ins Gericht kommen und die Vereidigung wiederholen müssen. Den Eid wird dann nicht Guise-Rübe abnehmen, sondern sein Stellvertreter, Vizepräsident Thorsten Garbe.

Wer jüngst wegen eines Testaments oder eines Hauskaufs bei einem der „unechten“ Notare war, muss sich nach Einschätzung von OLG-Richter Keppler allerdings keine Sorgen machen: „Verträge, die von den Notaren beurkundet wurden, sind wirksam.“

Von Karl Doeleke