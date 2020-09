Hannover

Eine Motorradfahrerin hat am frühen Freitagmorgen in Hannover-Wülfel die Kontrolle über ihre Maschine verloren. Die 64-Jährige kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr geradewegs in ein Schaufenster des Möbelhauses Mömax. Die Bikerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau gegen 7.25 Uhr aus der Wilkenburger Straße und verlor dort beim Linksabbiegen auf die Hildesheimer Straße die Kontrolle über ihre Kawasaki Z900. Die 64-Jährige driftete mit ihrer Maschine nach rechts, fuhr über den Geh- und Radweg direkt ins Schaufenster. Der Sachschaden beträgt insgesamt 14.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Verkehrsunfalldienst ist erreichbar unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88.

Von Peer Hellerling