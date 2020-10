Hannover

Gibt es am Leinewehr in Döhren ein Problem mit feiernden Jugendlichen? Das jedenfalls behaupten Anwohner, die von den nächtlichen Partys zunehmend genervt sind und sich nun in einer offenen Fragestunde an den Bezirksrat gewendet haben.

Das Hauptproblem, sagte eine Anwohnerin, seien dabei nicht die Jugendlichen an sich – sondern der Müll, den sie jedes Mal hinterlassen würden. Häufig würden am nächsten Morgen leere Alkoholflaschen herumliegen. „Auch Becher stehen da herum und sind noch halb mit Alkohol gefüllt“, berichtete die Döhrenerin. Dieser Zustand sei für sie nicht hinnehmbar, schließlich würden tagsüber Kinder auf den Flächen spielen.

Anzeige

Anwohner müssen sich um Entsorgung selbst kümmern

Da das kommunale Entsorgungsunternehmen Aha bislang noch nicht auf Anfragen der Anwohner reagiert habe, kümmerten sich die Anwohner derzeit selbst ums Aufräumen. Dabei hätte sie nicht nur Alkoholreste entdeckt, sondern auch andere Drogen, berichtete die Anwohnerin. Zudem würden die Jugendlichen die Büsche als öffentliche Toilette benutzen.

Lesen Sie auch: Wohin am Wochenende? Wie Jugendliche in der Corona-Zeit feiern

Ein anderer Anwohner hat am Südufer der Leine ebenfalls Partys von jungen Leuten beobachtet. So schilderte er es Bezirksrat. Die Feierei dort sei gleich aus zwei Gründen problematisch: zum einen, weil das Gelände eigentlich nicht öffentlich und durch ein Tor abgegrenzt ist. Zum anderen, weil sich dort „Müllberge anhäufen“ würden, so der Anwohner.

Polizei sind keine Fälle von Ruhestörung bekannt

Unterstützung kommt aus der Politik. „Jugendliche müssen sich zwartreffen können“, erklärte CDU-Politikerin Gabriele Jakob, „doch das muss in einem bestimmten Rahmen stattfinden.“ Die Unions-Fraktion habe sogleich bei der Stadtverwaltung angefragt, wie häufig die Polizei die genannten Bereiche in letzter Zeit kontrolliert habe und welche Maßnahmen ergriffen worden seien.

Genau Angaben zur Zahl der Polizeikontrollen konnte die Stadt nicht machen, erklärte aber, dass die Polizei Streifenwagen losgeschickt hätte. Den Polizisten seien zudem keine Ruhestörungen bekannt, außerdem hätten sich die Jugendlichen bei Kontrollen an die Anweisungen gehalten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Ein Beamter berichtete während der Bezirksratssitzung, dass auch die Polizei die Stadtreinigung informiert habe, diese jedoch nicht mit dem Aufräumen hinterherkomme. Auch er selbst sei schon im Streifenwagen am Leinewehr unterwegs gewesen – aber: „Wenn ein Streifenwagen kommt, ist eh nicht mehr so viel los.“

Von Monika Dzialas