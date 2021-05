Auf dem ehemaligen Grundstück des Finanzgerichts an der Peiner Straße in Hannover-Döhren errichtet die Heimkehr insgesamt 84 barrierearme Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 soll das Bauprojekt Guthe-Höfe fertiggestellt werden.

