Hannover

Achteinhalb Wochen lang wurde am Trogbauwerk der Zeißstraße in Döhren fleißig gepinselt und gesprüht. Die zuvor triste Betonwand auf der rechten Seite der Unterführung ist mit bunten Wandbildern zum Thema „Leben und leben lassen“ geschmückt. Mehr als 70 Bürger haben die 900 Quadratmeter große Fläche im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprojekts kreativ gestaltet.

Zu den Kreativen gehört auch Svetlana Sandrock. Die Ernährungsberaterin stellt ihr Bild fertig, das eine weiße Taube im Flug zeigt, die von einem Mann aus einem Käfig freigelassen wird. Einen ganzen Tag lang habe sie insgesamt für ihr Werk gebraucht. „Hier kann man seiner Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen“, sagt die 39-Jährige.

Anzeige

Zusammenarbeit mit Stadtgestalter Thomas Göbel-Groß

„Gleich viel wert?“, diese Frage steht in großen Buchstaben neben einem Tierkopf geschrieben, der zur einen Hälfte aus einem Hund und zur anderen aus einer Kuh besteht. Daneben toben Schweine über eine Wiese, die aus einem Schweinetransporter ausgebrochen sind. Sowohl eine Kindergartengruppe als auch eine Schulklasse haben sich am Projekt beteiligt. Die Viertklässler haben eine Schafherde an die Wand gemalt.

Zur Galerie Im Rahmen eines Kunstprojekts haben mehr als 70 Teilnehmer eine 900 Quadratmeter große Betonwand an einer Unterführung in Hannover-Döhren bemalt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Organisatorin Gundula Zimmermann freut sich über die rege Beteiligung am Projekt. „Toll ist auch, dass sich so viele Passanten, Auto- und Radfahrer lobend und begeistert über die lebendigen, bunten Bilder äußern“, sagt Zimmermann. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtgestalter Thomas Göbel-Groß sei sehr kooperativ und offen gewesen. „Der Erfolg des Projekts motiviere, weiterzumachen, und soll auch andere Stadtteile inspirieren, kahle Stellen in der Stadt im Rahmen eines Bürgerprojekts zu verschönern“, sagt sie.

Das Projekt benötigt weitere Spenden

Im Frühjahr ist die gegenüberliegende Wand des Trogs dran. „Wenn es im März schon warm genug ist, beginnen wir mit der anderen Seite“, sagt Zimmermann. Weitere 900 Quadratmeter graue Betonfläche sollen dann zum Oberthema „Wasser als Lebensraum“ gestaltet werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Das Spendengeld und die vom Bezirksrat zur Verfügung gestellte Fördersumme seien größtenteils aufgebraucht, sagt Zimmermann. Wer sich beteiligen möchte, kann sich unter Telefon (0177) 3337539 melden. Spenden werden per Überweisung auf das Konto mit der IBAN DE64 2011 0022 3019 0433 16, Stichwort „Wandbild Zeißstraße Postbank“, entgegengenommen.

Von Lisa Eimermacher