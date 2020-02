Döhren

Normalerweise ist in der Stadtbibliothek Döhren freitags nach 17 Uhr nichts mehr los. Das ist an diesem Abend anders: Zwischen den Bücherregalen und der angrenzenden Kinderbücherei ist jeweils ein Tisch aufgebaut, an dem fünf bis sieben Personen Platz genommen haben. Rund 25 Männer und Frauen sind gekommen, allerdings nicht um in Büchern zu schmökern. Sie wollen spielen. Und ihrem Hobby gemeinsam mit anderen nachgehen. Bis 21 Uhr geht der Abend mit Gesellschaftsspielen wie „Phase 10“, „ Word Slam“, „Krazy Wordz“, „Stille Post extrem“, „ Azul“ oder „Skyjo“.

„Es ist schön, neue Leute und neue Spiele kennenzulernen“, sagt eine der Teilnehmerinnen. Das sei jedes Mal ein neuer Anreiz, in die Döhrener Bibliothek zu kommen. Ihr Favorit unter den Spielen war an diesem Abend „Krazy Wordz“. Das Besondere: Es werden Worte gelegt die garantiert in keinem Duden stehen. Wofür steht das frei erfundene Wort „Walep“? Ist es eine Sportart für Zombies oder doch eher ein Tipp für Veganer? Was sich dahinter verbirgt, das müssen die Teilnehmer erraten. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt eine Döhrenerin.

Auch junge Menschen spielen mit

Vor einem Jahr fand die erste Veranstaltung dieser Reihe in der Döhrener Stadtbibliothek statt. „Es hat damit begonnen, dass wir 40 Spiele gekauft haben, weil wir gemerkt hatten, dass Gesellschaftsspiele wieder im Trend sind, die auch ganz viele junge Menschen spielen“, sagt Regina Hoffman von der Stadtbibliothek. Sie macht auch selbst gerne mit und hat die Veranstaltung zusammen mit Bibliotheksleiterin Helena Schwabauer organisiert. Die Veranstaltungsreihe soll insgesamt viermal im Jahr stattfinden.

Die Gruppen finden sich schnell. Am schönsten sei es zu sehen, wie gemischt sich die Gruppen zusammensetzen, sagt Regina Hoffmann. „Viele Frauen kommen zu uns, deren Partner keine Lust auf Gesellschaftsspiele haben und deren Kinder schon aus dem Haus sind.“ Es ist ein freundliches Miteinander, das zum Spielspaß beiträgt. Viele Teilnehmer kennen sich bereits von früheren Spielabenden.

Platz für 30 Spieler

Martina Kreuzer ist bereits zum dritten Mal dabei und hat das Spiel „ Word Slam“ von zu Hause mitgebracht. Bei diesem Kommunikationsspiel geht es darum, in Gruppen unbekannte Begriffe aus Kategorien wie Essen und Trinken, Reisen und Outdoor, Film, Musik und Literatur anhand von Erklärkarten zu erraten. Diesmal hat Martina Kreuzer ihren Sohn Richard mitgebracht. Der 25-Jährige nimmt sonst an Spieleabenden an der Uni teil.

Sabine Priebe hat ebenfalls an jedem der drei bisherigen Spielabende teilgenommen. „Ich finde das ganz toll für die Nachbarschaft“, sagt die Döhrenerin. Heute waren „Krazy Wordz“ und „ Word Slam“ ihre Favoriten.

Für bis zu 30 Teilnehmer ist in der Stadtbibliothek Platz. Wer Lust hat mitzuspielen, kann sich im Vorfeld unter (05 11) 16 84 91 40 anmelden. Viele Teilnehmer tun das bereits am Ende des Abends für den kommenden Termin am 8. Mai. Dann ist wieder einmal ordentlich was los in der Döhrener Stadtbibliothek – obwohl sie normalerweise um diese Zeit bereits geschlossen hat.

Von Lisa Eimermacher