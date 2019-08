Döhren

Seit Anfang Juni summt und brummt es im Eingangsbereich der Freizeit- und Sportgemeinschaft (FSG) Döhren: Der Verein hat in Zusammenarbeit mit einem Hobbyimker 13 Bienenstöcke auf dem Gelände untergebracht. „Bald kann auch der erste Honig geschleudert werden“, freut sich Heiner Ehlers, 1. Vorsitzender der FSG. „Dann machen wir noch ein eigenes Etikett mit ,FSG Honig‘ oder so was in der Art“, fährt er stolz fort. Stören würden die Bienen auf einem kleinen Hügel im vorderen Bereich des Geländes niemanden – im Gegenteil. „Wir merken davon gar nichts“, sagt der Schlossermeister im Ruhestand. Im April 2019 schloss der Verein die Mietverträge mit dem Imker, der bei den Hannoverschen Werkstätten angestellt ist. Doch damit nicht genug: Der Verein verzichtet als weiteren Beitrag zum Umweltschutz auf Plastikbecher und -löffel und hat zudem zehn Insektenhotels angebracht. Letztere spendeten die rund 40 Mitglieder.

Artenvielfalt auf dem Gelände

Der naturbelassene See ist Lebensraum für viele Tierarten. Quelle: Laura Ebeling

Der 73-jährige Ehlers hat in seiner Freizeit mehrere Bücher über Bienen gelesen und findet die Thematik sehr spannend. Er mache auch viel Urlaub in Österreich, sei im Wald unterwegs und beschäftige sich mit der Natur. Es war schon jahrelang Ehlers Idee, Bienen auf dem Gelände zu beheimaten – zu seinem 25-jährigen Jubiläum als Vorsitzender setzte er seinen Plan in die Tat um. „Das ist schon immer mein Traum gewesen“, verrät er. Neben den Bienen tummeln sich auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Gelände auch Bieber, Waschbären, Dachse oder Füchse. Die Natur hole sich alles zurück, erzählt Ehlers, der seit 63 Jahren zum gepachteten Grundstück der FSG Döhren am Gräserweg kommt. Dem eigentlichen Besitzer ist es wichtig, dass das Döhrener Areal naturbelassen bleibt – auch die ursprünglichen Kiesgruben. „Wir machen den See nicht sauber und dürfen ihn nicht befischen“, erklärt der Vorsitzende. So haben sich neben Tieren wie Rotfeder, Bergmolch, Teichhuhn und Kormoran auch die geschützte gelbe Teichrose angesiedelt.

Weitere Bienenstöcke im nächsten Jahr

Den einzigen Eingriff, den die Gemeinschaft vornimmt, ist einmal im Jahr das Mähen des Seehanges. Sonst könne man die Aussicht nicht genießen, erklärt Ehlers. Außerdem werden die Liegeflächen alle zehn Tage gemäht. Die Mitglieder, darunter auch mehrere Geschäftsleute, sollen sich auf dem Gelände erholen können, so der Rentner, der seit 34 Jahren im Vorstand des Vereins tätig ist. Neben schwimmen oder Tischtennis spielen sind vor allem die Ruhe und Aussicht des Areals ausschlaggebend. Und bei den Bienen könnte es sogar noch Zuwachs geben. „Ein Mitglied im Verein ist auch Hobbyimker und würde ebenfalls gerne seine Stöcke auf dem Gelände aufstellen“, berichtet Ehlers. Das würde aber erst im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Die 13 Bienenstöcke im Eingangsbereich des Geländes. Quelle: Laura Ebeling

Wer sich für eine Mitgliedschaft in der Freizeit- und Sportgemeinschaft interessiert, kann bei Heiner Ehlers unter der Telefonnummer (01 72) 5 10 31 96 oder im Vereinsheim unter (05 11) 83 17 93 anrufen. Der Altersdurchschnitt liegt zwischen zwei und 92 Jahren. Der Jahresbeitrag beträgt 120 Euro.

Mehr zum Thema:

Schankraum der FSG nach Sturmschaden wieder aufgebaut

Von Laura Ebeling