Hannover

„Ich fange immer mit Rot, Blau und Gelb an“, erklärt Gertrud Steinbrück während sie durch ihre Mandalas blättert. Die 96-Jährige aus Döhren hat in den vergangenen drei Jahren 27 Mandalabücher ausgemalt – und das, obwohl sie mit Kunst und Farben eigentlich nie viel zu tun hatte, sagt sie. Ihre Leidenschaft entdeckte sie aus Zufall.

Ein kleines Buch verhalf Steinbrück zu ihrem neuen Hobby, dort entdeckte sie die farblosen Bilder und malte sie ohne viel Hintergedanken aus. Ihre Enkelin entdeckte kurz darauf das Ergebnis in dem Buch und versorgt ihre Großmutter seitdem regelmäßig mit Malbüchern für Erwachsene und Stifte. Ein Lieblingsmotiv hat die 96-Jährige allerdings nicht. Wichtig sei ihr nur, dass alles „Hand und Fuß hat“, erklärt sie.

„Nicht alles in den Büchern gefällt mir“

Gertrud Steinbrück (96) gefällt es am besten, wenn die Motive in ihren Malbüchern möglichst verschieden sind. Ob Pflanzen, Tiere oder Menschen, das sei ihr egal. Quelle: Leona Passgang

In ihrer Küche hat sie inzwischen einen Schreibtisch mit Stiften jeder Art und Farbe. Am besten seien die Fineliner und Buntstifte, Filzstifte hingegen nutze sie nur im Notfall: „Nicht alles in den Büchern gefällt mir, da kritzele ich dann einfach wild rum“, schmunzelt sie. Am besten sei ein Buch, wenn die verschiedenen Motive möglichst vielfältig sind. Aber auch bei den Mandalas, die sie weniger ansprechen, bemühe sie sich natürlich, nicht über den Rand zu malen.

Für ein Mandala braucht sie in der Regel zwischen drei und fünf Stunden. Meist sei sie den ganzen Tag mit den Mandalas beschäftigt, schließlich muss sie zwischendurch Essen machen oder bekommt Besuch. Mit dem Malen beginne sie immer direkt nach dem Frühstück. Aktuell arbeitet sie an ihrem 28. Buch. An einem Buch malt sie normalerweise etwa anderthalb Monate.

„Die Farbauswahl entwickelt sich“

„Beim Malen bin ich am liebsten allein, würde jemand neben mir sitzen, würde mich das nur nervös machen“, sagt Steinbrück. Ihre Mandalas aufhängen käme jedoch nicht in Frage. Inzwischen seien es so viele, dass die ganze Wohnung voll wäre. Und auch als Künstlerin oder Malerin sehe Steinbrück sich nicht: „Ich habe einfach schon immer gern mit den Händen gearbeitet“, sagt sie. Wie viele Mandalas sie inzwischen ausgemalt hat, wisse sie allerdings nicht.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Steinbrück ist jedes Bild etwas Besonderes. Die Farbauswahl entwickle sich während des Ausmalens. Am Ende sei sie eigentlich immer mit ihrem Werk zufrieden: „Dann halte ich das Bild hoch und denke: Mensch Gertrud, das hast du wieder toll gemacht“, schmunzelt die 96-Jährige.

Von Leona Passgang