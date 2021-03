Hannover

Die Landwehrstraße in Döhren hat sich in eine Kunstausstellung verwandelt. In den Schaufenstern sollen insgesamt 150 Gemälde von etwa zehn lokalen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt werden. „Über Kunst kommt man immer ins Gespräch“, sagt Jens Klinkert, Wirt des Kulturcafés Ginkgoo und der Villa Lenzberg. Er hat die Ausstellung mit den Malerinnen und Malern Fred Rabe, Vera Volta, Jarallah Ghaidan, Jolanta, Gundula Zimmermann, Lupo, Martina Wagner zusammengestellt. Die Bilder, die auch gekauft werden können, werden immer mal wieder ausgewechselt. Die Inhaber der Geschäfte, in denen ausgestellt wird, verdienen nichts daran. Denn die Einnahmen durch den Verkauf der Bilder gehen zu 100 Prozent an die Künstler.

Unterstützung für die Künstler

Mit der Aktion möchte Initiator Klinkert den Künstlern helfen: „Den geht es allen schlecht, und das Ziel ist es, sie aufzuheitern.“ Wenn man durch die Landwehrstraße geht, sieht man Passanten, die neugierig in die Fenster schauen. „Das belebt Döhren“, sagt das Ehepaar Hoffmann, das seine Vornamen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Man bleibt mal stehen, wo man sonst gar nicht gucken würde“, sagt die Ehefrau. „Es ist schön für die Künstler, weil es keine klassische Galerie ist, in der ausgestellt wird, sondern öffentlich für alle zugänglich“, fügt ihr Mann hinzu. „Wir freuen uns über viele Besucher“, sagt Künstlerin Gundula Zimmermann. Derzeit ist die Gruppe noch dabei, alle Bilder zu verteilen. 36 Schaufenster sind bereits bestückt.

Gerade im Lockdown sei es wichtig, etwas für Körper und Geist zu tun. Ein Spaziergang durch den Kiez und dabei an bunten Bildern vorbeizuschlendern und etwas Inspiration mitzunehmen ist da genau das Richtige, findet Klinkert. „Wichtig ist, dass die Menschen rausgehen und sich unterhalten“, sagt der Initiator der Kunst-Schaufenster-Aktion. Mindestens noch drei Wochen sollen Besucher die Ausstellung erleben können, aber das genaue Ende des Projekts sei noch offen. Die coronakonformen Abstände von 1,5 Metern hat er auf dem Boden vor den Schaufenstern markiert. Mit genügend Abstand und an der frischen Luft funktioniert die Kunstausstellung – und das alles bei freiem Eintritt.

Zahlreiche Kaufleute beteiligen sich

Verschiedene Geschäfte der Landwehrstraße beteiligen sich und stellen ihre Schaufenster zur Verfügung. Es machen unter anderem das Nagelstudio e-nails von Silke Meyer, das Architekturbüro Ökotektur, die Brausebude, das Atelier Lupowerke, der Friseur Vittoria, das MWerk, das Kiosk Deluxe, ein Biobäcker, ein Tattoostudio, ein Schuhmachermeister und eine Änderungsschneiderei mit.

Der Initiator überlegt, in seinem Garten ein Outdoor-Painting zu veranstalten. Da könnten Besucher den Künstlern aus sicherer Entfernung dabei zuschauen, wie ein Kunstwerk entsteht. Das Kulturcafé Ginkgoo bleibt erst mal weiterhin geschlossen. Aktuell wird es renoviert. Klinkert plant ein Akustikfrühstück mit Musik nach dem Lockdown.

Von Lisa Eimermacher