Döhren

„Das hier soll einen Vogel darstellen, der vom Himmel stürzt“, sagt Jarallah Ghaidan und deutet mit dem Pinsel auf die Leinwand in seiner Hand. Er sitzt im Vorgarten an der Reichhelmstraße 1. Die Spaziergänger, die an ihm vorbeikommen, bleiben interessiert am Zaun stehen und schauen ihm eine Weile beim Malen zu. Genau das ist der Sinn der Outdoor-Malaktion in Döhren, die Initiator und Ginkgoo-Wirt Jens Klinkert ins Leben gerufen hat, um die Künstler zu unterstützen. Die Passanten sollen ihnen – natürlich mit Abstand – über die Schulter schauen und dabei zusehen, wie ein Gemälde entsteht. Am vergangenen Sonnabend hatte das Malen an der frischen Luft seinen Auftakt und wurde von Rainer Ranis von Panama Red auf der Gitarre musikalisch begleitet.

„Art to Go“ nennt Organisator Klinkert die kostenlose Malaktion. Die Bilder stehen anschließend zum Verkauf. Klinkert plant, die Veranstaltung immer sonnabends ab 14 Uhr mit wechselnden Künstlern zu organisieren. Zwei Künstler malen jeweils im Garten des Ginkgoo an der Landwehrstraße 75 und im Vorgarten an der Reichhelmstraße 1. Auf dem Boden hat er Standpunkte markiert, damit die Besucher aufgrund der Corona-Vorgaben ohne Probleme den Abstand einhalten können. „Das Gingkoo fehlt sehr, aber dass Jens das hier auf die Beine stellt, ist schön“, sagt die Lebensgefährtin Ghaidans, Ilse Hoyer.

Kein Anspruch auf Corona-Hilfen

Jarallah Ghaidan ist froh über Aktionen wie diese, auch wenn es nur „kleine Schritte“ seien. Gerade habe er zwei Bilder verkauft. Vor der Pandemie sei seine Galerie am Sonnenweg 21a noch gut besucht gewesen. Auch im Internet habe er seine Bilder gut verkaufen können. Nun sparten die Menschen mehr und seien schlechter zu erreichen, sagt er. Anspruch auf Corona-Hilfen für Selbstständige hat der Rentner nicht. „Es ist schrecklich“, sagt er. Er versuche nur, Miete und Stromrechnungen zu bezahlen. Der Künstler wurde 1950 in Bagdad geboren und hat 1988 in Aachen mit der Malerei angefangen. Seitdem liegen zahlreiche Ausstellungen hinter ihm, unter anderem während der Expo 2000.

Zur Galerie In der Landwehrstraße 75 und der Reichhelmstraße 1 kann man samstags Künstlern beim Malen über die Schulter schauen. Zwei Künstler malen in dem jeweiligen Vorgarten ein Bild zu einem vorgegebenen Thema.

Gegenüber von Ghaidan, im Garten des Kulturcafé Gingkoo, steht Gundula Zimmermann an der Staffelei und malt einen Mann, der ein Huhn im Arm hält. Das Thema des Tages lautet „Tierliebe“, das die beiden Künstler auf ihre eigene Weise interpretieren. Zimmermann hat das Thema dieses Mal vorgeschlagen, da es ihr sehr am Herzen liegt und sie diese Botschaft gerade zu Ostern transportieren möchte. Bei der nächsten Aktion wird ab 14 Uhr ein unbekannter Begriff gezogen, den die Maler dann künstlerisch darstellen sollen.

Nächster Termin am 10. April

Zimmermann und Ghaidan sind beide außerdem Teil der Schaufensterausstellung an der Landwehrstraße. „Aus Langeweile“ in der Corona-Zeit sei er auf die Idee gekommen, die er Jens Klinkert vorgeschlagen hat, sagt Ghaidan. Auch die beiden Künstler Vera Volta und Fred Rabe stellen ihre Kunst in den Schaufenstern aus. Am vergangenen Sonnabend sind sie als Besucher mit dem Fahrrad an den Gärten vorbeigekommen, in denen ihre Kollegen gemalt haben. Am Sonnabend, 10. April, will Vera Volta bei „Art to Go“ mitmachen.

Von Lisa Eimermacher