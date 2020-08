Döhren

Sie hat ihren Schwung verloren und ist morsch – die rote Ponywippe auf dem Spielplatz der Bernwardswiese in Hannover-Döhren hat ihre beste Zeit hinter sich. „Auch ich bin ein Kind der Bernwardswiese und habe auf dieser Wippe gewippt“, sagt Nadine Fölger. Die Mutter von zwei Kindern ist eine von etwa 70 Ehrenamtlichen und kümmert sich um die Gäste des Biergartens und die Instandhaltung der Spielgeräte. Diese sind in die Jahre gekommen und teilweise so defekt, dass sie nicht mehr repariert werden können. Deshalb hat die 35-Jährige Mitte Juli begonnen, über die Crowdfunding-Plattform Viele schaffen mehr der Hannoverschen Volksbank Spenden für eine neue Ponywippe zu sammeln.

Die Bernwardswiese ist eine Sport- und Begegnungsstätte, die aus einem großen Bolzplatz, einem Spielplatz und einem Bier- und Kaffeegarten besteht. Die Wiese gehört der katholischen Kirchengemeinde St. Bernward, ist aber wirtschaftlich vollständig unabhängig und ein Treffpunkt für jedermann. Hier kommen Familien, Senioren, Kindergärten, Schulklassen, Vereine, Chöre, Firmen und Fahrradgruppen zusammen.

Reparatur nicht mehr möglich

Die Sportgemeinschaft der Bernwardswiese hat hier bislang Fußball gespielt. Nun werden zusätzlich Beachvolleyball, Boule und Darts altersübergreifend angeboten. Doch bei den Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz besteht nun Investitionsbedarf. „Die Metallspielgeräte aus den Sechzigerjahren konnten in diesem Jahr einen neuen Farbanstrich erhalten“, sagt Fölger. Weitere Erneuerungen seien zwingend erforderlich.

„Eine Reparatur ist nicht mehr möglich“, heißt es in der Projektbeschreibung des Crowdfundings zur angesprochenen Ponywippe. Fölger arbeitet hauptberuflich als Firmenkundenbetreuerin bei der Volksbank in Hannover und hat so vom Crowdfunding-Projekt ihres Arbeitgebers erfahren. Für jede Person, die 10 Euro oder mehr spendet, gibt die Hannoversche Volksbank 10 Euro dazu. Das Ziel von 2000 Euro für die Wippe wurde bereits erreicht. Das neue Gerät soll im Herbst installiert werden.

Insgesamt wurden bisher etwa 6000 Euro von 185 Unterstützern gespendet. Die Volksbank hat 1820 Euro dazugegeben. Der Rest der Spenden soll in die Instandhaltung oder Erweiterung des Spielplatzes investiert werden. Das Dach des Gasthauses müsse ebenfalls repariert werden, sagt die Initiatorin. Wer möchte, kann noch bis zum 15. September spenden.

Im kommenden Jahr feiert die Bernwardswiese ihr 60-jähriges Bestehen. Dort, wo heute der Bolzplatz ist, war früher ein Kiesteich. In den 1950er-Jahren begann Pfarrer Leonard Mock, mit seiner Fußballgruppe auf dem gepachteten Grundstück zu trainieren. Zehn Jahre später kaufte das Bistum Hildesheim das Grundstück und besitzt es noch heute. Fölger möchte die Bernwardswiese auch für die nächsten Generationen erhalten. Ihr Großvater hatte beim Bau der Gebäude mitgeholfen. „Es ist wie ein Familienbetrieb, wir freuen uns aber über jeden Neuzugang“, sagt sie.

Ehrenamtliche gesucht

Bruno Buschmann gehört zur Gründungsgeneration: „Das Tolle ist, dass die Gastwirtschaft seit über 50 Jahren von Ehrenamtlichen aufrechterhalten wird.“ Wie Buschmann sind die meisten der Ehrenamtlichen bereits im Rentenalter. Aus diesem Grund sucht das Wiesenteam dringend neue Helfer. Wer möchte, kann sich beliebig oft beteiligen.

Auf der Bernwardswiese kann man nach Voranmeldung größere Feiern wie Firmenveranstaltungen sowie Gemeinde-, Familien- und Vereinsfeste veranstalten sowie Grillstand, Gastraum und Terrasse mieten. Zu Fußball-Großveranstaltungen wie Welt- oder Europameisterschaften richten die Ehrenamtlichen Public Viewing aus. Es werde zudem überlegt, Open-Mic-Nächte für aufstrebende Comedians ins Leben zu rufen.

Von Lisa Eimermacher