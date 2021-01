609 Unterschriften hat eine Döhrenerin gegen das geplante neue Wasserkraftwerk an der Leine in Hannover gesammelt. Eine Petition im Rat, das Projekt zu stoppen, blieb aber trotzdem erfolglos.

Petition gegen Wasserkraft an der Leine abgelehnt

