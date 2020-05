Anwohner in Döhren haben in der Nacht zu Freitag verdächtige Geräusche aus einem Schreibwarenladen gehört. Ein 39-Jähriger war offenbar über ein Oberlicht in das Geschäft eingebrochen und suchte nach Beute. Die Polizei umstellte das Gebäude und nahm den bewaffneten Verdächtigen fest.