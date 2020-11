Hannover

Im September 1979 wurde die Rossmann-Filiale an der Peiner Straße 1 in Döhren eröffnet – am Sonnabend, 28. November, wird sie für immer ihre Ladentüren schließen. Als Grund nennt Firmensprecher Josef Lange, dass die Verkaufsfläche mit rund 300 Quadratmetern „zu klein und einfach nicht mehr zeitgemäß“ sei. Die Mitarbeiter sollen auf die Verkaufsstellen in der Umgebung verteilt werden.

„Wir danken unseren Kunden für ihre Treue und empfehlen die Rossmann-Verkaufsstelle An der Wollebahn 3, nur sechs Gehminuten entfernt“, sagt Lange. Dort werde auf rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche das gesamte Sortiment angeboten.

Was plant der Investor mit dem Gebäude?

„Ich finde es schade, dass dieser Laden schließt, weil wir um die Ecke ein Fitnessstudio haben und hier Desinfektionsmittel und Toilettenpapier kaufen“, sagt Kundin Iris Evdokimova. „Jetzt müssen wir weiter laufen.“

Wie die Verkaufsfläche in Zukunft genutzt wird, kann Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner ( SPD) noch nicht sagen. „Da es sich hier um eine privatrechtliche Angelegenheit zwischen zwei Vertragspartnern handelt, liegen mir über eine mögliche Anschlussnutzung der bisherigen Rossmann-Filiale leider keinerlei Informationen vor“, teilt sie mit.

Das gesamte Areal mit den Läden sei nach ihrem derzeitigen Kenntnisstand vor längerer Zeit von einem Investor gekauft worden. Dessen mögliche Überlegungen zu baulichen Veränderungen auf dem Areal müssten dem Bezirksrat nicht zwingend mitgeteilt werden, da es sich ebenfalls um ein privates Bauvorhaben handeln würde, sagt Kellner. Laut Bauplan müsse das Gebäude aber eingeschossig bleiben.

Von Lisa Eimermacher