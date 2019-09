Döhren

Das Freizeitheim, der Fiedelerplatz, aber auch private Wohnungen, Hinterhöfe und Gärten in Döhren haben sich am Wochenende wieder in Orte der Kunst verwandelt. Beim 15. Döhrener Kulturspaziergang hat das vielfältige Programm aus Musik, Kunsthandwerk und Mitmachangeboten einmal mehr viele Besucher angezogen....