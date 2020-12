Döhren

Normalerweise geht das Aufstellen des Weihnachtsbaums auf dem Fiedelerplatz in Döhren mit dem Aufbau des Adventsmarktes einher. Vor zwölf Jahren wurde der erste Baum aufgestellt. Doch der traditionelle Adventsmarkt muss aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. „Dieses Jahr wird es etwas anders“, sagt Michael Kellner, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Döhrener Geschäftsleute (IDG).

Der Weihnachtsbaum durfte trotzdem aufgestellt werden. Am Freitag, 27. November, wurde der Baum aus Langenhagen von der Firma Hellmich Recycling mit einem Lkw angeliefert. Am Fiedelerplatz angekommen, wurde die acht Meter hohe Tanne von Bernd Kühn von der Firma Friedrich Bedachungen mit einem Kran auf den Platz gehoben.

Anzeige

Schnelle Lösung für Stromversorgung

In den Vorjahren wurde der Strom für die Lichterkette aus einem Verteilerkasten neben dem Bücherregal bezogen und die Kabel wurden über die Äste eines Kirschbaums geführt. Doch der Kirschbaum wurde abgeholzt, weshalb die Helfer spontan eine andere Lösung finden mussten. Der Stromkasten auf der gegenüberliegenden Seite des Fiedelerplatzes kommt daher nun zum Einsatz.

Zur Galerie Der Weihnachtsbaum auf dem Fiedelerplatz

Auch das Schmücken des Baumes lief in diesem Winter etwas anders ab als sonst. Üblicherweise versammeln sich die Schüler der Suthwiesenschule mit ihren Eltern und Großeltern vor dem Baum, um ihren selbst gebastelten Schmuck aufzuhängen. Am ersten Adventswochenende hat die Lehrerin Astrid von Borch mit einigen wenigen Eltern die Vorarbeit geleistet, damit einige Schulkinder in den folgenden Tagen coronakonform den unteren Teil der Tanne schmücken können. Zum zweiten Advent soll der Baum dann komplett sein, sagt Michael Kellner.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

„Es macht allen Kindern immer viel Spaß“, sagt Marian Fritzen, deren Sohn in die zweite Klasse geht. Das Schmücken des Baumes gehöre für sie zum Advent dazu. „Das soll ein Stadtteilbaum sein“, sagt Lehrerin Astrid von Borch. Jeder sei eingeladen, seinen Weihnachtsschmuck in den Baum zu hängen.

Lesen Sie auch

Von Lisa Eimermacher