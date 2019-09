Döhren-Wülfel

Sind Rundum-Grün-Ampelanlagen, die phasenweise für Fußgänger in alle Richtungen gleichzeitig Grün anzeigen, eine Möglichkeit, im Stadtbezirk Döhren-Wülfel die Verkehrssicherheit zu erhöhen? Das wollte der Bezirksrat in Erfahrung bringen, und darum fand in der vergangenen Sitzung des Gremiums eine Anhörung statt, b...