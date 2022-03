Aktion in Hannover - Kronsberg in Hannover: Drachenfliegen für Frieden in der Ukraine

Fliegen für den Frieden: Auf dem Kronsberg im Stadtteil Bemerode ließ der Drachenclub Hannover am Sonntag Drachen steigen, um gegen den Ukrainekrieg zu protestieren. Er beteiligte sich damit an einer weltweiten Aktion.