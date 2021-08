Hannover

Die Serie von Sonnenschirm-Diebstählen im Georgengarten beschäftigt weiter die Polizei in Hannover. Die Täter sind noch nicht ermittelt. Auch die Beamten gehen davon aus, dass die sperrigen Schirme nur mit Fahrzeugen abtransportiert worden sein können. Aber auch im benachbarten Stadtteil Linden kommen von Außenterrassen Dinge weg, die nicht niet- und nagelfest sind. Das ergaben Nachfragen bei mehreren betroffenen Gastronomen.

Die Masche ist offenbar immer dieselbe. Die Täter spionieren tagsüber offensichtlich Biergärten und andere Terrassen aus – und schlagen dann im Schutz der Dunkelheit zu. Es sind nicht nur die vier mal vier Meter großen Schirme, sondern auch beispielsweise Blumenschalen oder Sitze. Die Polizei hofft weiter auf mögliche Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Strandleben wiederholt betroffen

Wiederholt erwischt hat es das „Strandleben“ an der Leine in der Calenberger Neustadt. Die Polizei bestätigt entsprechende Anzeigen. Aber die Ermittler tappen noch im Dunkeln. Das Problem – so die Polizei: Das „Strandleben“ ist frei zugänglich und in der Dunkelheit schwer einsehbar. „Strandleben“-Wirt Dirk Sabrowski hat noch Glück im Unglück: Eine Brauerei hat ihm drei neue Schirme gebracht. Die wurden in den zurückliegenden Tagen nicht mehr gebraucht, weil das Wetter windiger war – und deshalb keine Schirme aufgespannt wurden. Sabrowski hat aber jetzt ein besonderes Auge auf den Sonnenschutz und sichert die Schirme besonders. „Die Aktion wirkte sehr geplant“, sagt der Gastronom. Sabrowski spricht auch von einer Zunahme an nächtlichem Vandalismus. Das werde von Jahr zu Jahr schlimmer.

Fünf Schirme wurden geklaut: Mitarbeiter Sebastian Beuven zeigt die Befestigung. Quelle: Nancy Heusel

Polizei bittet um Hinweise

Die Fahnder hoffen, noch Hinweise zu bekommen. Die können beim Kommissariat Limmer unter der Nummer 109-3915 abgegeben werden. Vorfälle mit geklauten Schirmen gibt es auch bei Minigolf-Inhaber Dirk Golinski auf der Anlage im Georgengarten. „Das ist ein echtes Problem hier“, sagt der Betreiber. Er hat technisch nachgerüstet mit Bewegungsmeldern – aber die Technik schützt nur wenig. Die Schirm-Stehler schlagen nachts zu, wenn auch die Kleingärten leer sind. Golinski hat einen Neubau am Golfplatz errichtet, in dem er im nächsten Jahr auch eine Bistro-Küche für Gäste anbieten will. Er wagt es aktuell aber nicht, Sitze nach draußen zu stellen – eben wegen der Diebstähle über Nacht. Jeden Abend möchte er nicht alle Utensilien reinstellen – das gilt auch für die sperrigen Schirme.

Vorfälle auch in Linden

Vorfälle gibt es offenbar selbst in belebten Straßen in Linden. Bei Feiters Weinzeit am Lichtenbergplatz und bei UVR am Lindener Markt wiesen zuletzt Aushänge auf Diebstähle hin. Die Betreiber waren aber für Stellungnahmen nicht erreichbar. Für Gastronomen und Einzelhändler ist es besonders ärgerlich, weil sie durch die Corona-Zeit schon eine schwierige finanzielle Durstrecke hatten. Der Neukauf von Schirmen und anderen Deko-Möbeln geht schnell in die Tausende.

Lindens Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grüne) hat von der Diebstahlserie nur aus der Zeitung erfahren. Eigene Beobachtungen hat er bisher nicht gemacht. Die Gastronomen hoffen, dass die Serie nun saisonbedingt enden wird. Denn wegen des Wetterwechsels werden die Sonnenschirme in den kommenden Monaten eher nicht mehr aufgeklappt – und bleiben gut gesichert im Lager.

Von Uwe Bentlage