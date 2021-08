Hannover

Tagsüber ist die Beach-Bar „Strandleben“ zwischen Ihme und Leine ein beliebter Treffpunkt zum Entspannen und Klönen – in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Bar jetzt dreiste Diebe angelockt. Sie schraubten fünf riesige Gastro-Sonnenschirme los und transportierten sie offenbar mit einem Fahrzeug ab. „Die Tat geschah zwischen 20.30 und 8.30 Uhr“, so Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Strandbar-Chef Dirk Sabrowski ist jede Menge Vandalismus gewohnt – aber ein Diebstahl dieser Art überrascht auch ihn. „Die Täter gingen gezielt vor. Die Schirme lassen sich neu bespannen und gut über das Internet verkaufen.“ Der derzeitige Aufdruck allerdings ist auffällig: Auf den weißen, vier mal vier Meter großen Schirmen, ist der Aufdruck der Gilde-Brauerei. Das „Strandleben“-Team hatte die Schirme extra mit dicken Bolzen gegen Diebstahl gesichert. Es vermutet, dass die Täter mit einem Transporter unterwegs waren.

Die Schirme haben einen Wert von 10.000 Euro

Der Sachschaden trifft das „Strandleben“ hart: 10.000 Euro. „Jeder Schirm kostet 2000 Euro“, so Sabrowski. Und: Die Schirme gibt es in dieser Form nicht mehr. Sachbeschädigungen und Vandalismus ist das „Strandleben“-Team mittlerweile gewohnt. Sabrowski: „Es wird kaputt gemacht, was man kaputtmachen kann.“ Ein Deko-Surfbrett wurde von Unbekannten nachts als Sitzbank genutzt – und dann solange darauf herumgesprungen, bis es brach. „Kabel, Lampen, Tische – alles was beweglich ist, wird abgerissen“, so der Betreiber.

Eigener Security-Dienst im Einsatz

Durch den Corona-Lockdown ist alles noch viel schlimmer geworden. „In diesem Jahr ist es besonders heftig“, sagt Sabrowski. Nachts träfen sich große Gruppen an der Ihme zum feiern. Alles werde zugemüllt.

Das benachbarte Faustgelände wird mittlerweile von eigenen Security-Leuten bewacht. Können die nicht auch ein Auge auf das „Strandleben“ haben? Sabrowski: „Nein, die haben wirklich genug zu tun.“

Von NP