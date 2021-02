Hannover

Dass sie Eltern von Drillingen werden würden, hatten Ursula und Benno Koppe nicht erwartet. „Unser Vater brachte unsere Mutter zur Geburt ins Krankenhaus und wartete dann auf den Anruf, dass alles gut verlaufen ist. Der Arzt rief dann an und sagte, er möge sich zunächst setzen, weil er Vater von gesunden Drillingen geworden ist“, erzählt Alexander Koppe. Denn statt den erwarteten Zwillingen Alexander und Lorenz kam kurz nach ihnen auch noch André auf die Welt. „Gleich dreimal und laut plärrend schlug jetzt innerhalb einer Stunde das Schicksal zu“, schrieb die HAZ zwei Tage später am 20. Februar 1971 über die Ankunft der drei Brüder.

HAZ-Fotograf Wilhelm Hauschild lichtete die Drillinge im Arm von Krankenschwester Waltraud ab. Rund 2200 Gramm wogen die drei bei der Geburt und mussten deswegen mit einer Sonde „ein wenig aufgepäppelt“ werden, wie die HAZ schrieb. Quelle: Repro: Samantha Franson

Gemeinsam durch dick und dünn

Am Donnerstag feiern sie nun ihren 50. Geburtstag. Und obwohl sie längst eigene Berufe, Haushalte und Familien haben, ist ihr Verhältnis immer noch sehr eng. „Wir kennen andere Brüder- oder Geschwisterpaare, die sich nicht so gut verstehen. Für uns ist das nicht nachvollziehbar, wir gehen durch dick und dünn. Das ist schon immer so gewesen“, sagt Lorenz Koppe. „Nach unserem Verständnis kommt keine Freundschaft an unser Verhältnis heran“, ergänzt sein jüngerer Bruder André.

Besonders das Band zwischen den eineiigen Brüdern Lorenz und André sei eng. Für einen Außenstehenden sind die beiden auch optisch kaum zu unterscheiden. „André und Lorenz sind wirklich Seelenverwandte. Wenn der eine etwas denkt, spricht der andere es aus“, meint Alexander Koppe. „Bei mir und den beiden ist das nicht der Fall. Trotzdem haben wir eine sehr enge Verbundenheit zueinander.“ Auf die Frage, wie sie sich denn charakterlich voneinander unterschieden, müssen die Brüder erst einmal eine Weile überlegen.

Statistisch gesehen sind nur vier Prozent der Neugeborenen in Deutschland Mehrlingsgeburten. Fast alle sind jedoch Zwillinge. Die Chance auf Drillinge wie André (von links), Alexander, Lorenz Koppe liegt rechnerisch bei 0,01 Prozent. Quelle: Katrin Kutter

Alle wohnen im selben Stadtteil

Viel einfacher ist es, von ihren gemeinsamen Interessen zu erzählen. Denn alle drei haben den Motorradführerschein gemacht, sind leidenschaftliche Hannover 96-Fans und haben einen ähnlichen Musikgeschmack. Dazu wohnen sie nur wenige Straßen voneinander entfernt im Stadtteil Davenstedt. Zunächst zog Alexander Koppe in ein Haus in die Nähe seiner Eltern. Wenig später folgte ihm André dorthin. Dann wurde zufällig eine Nebenstraße weiter noch eine Immobilie frei, in die Lorenz einzog. „Da ist nicht nur die Seelenverbundenheit gegeben, sondern vielleicht auch ein bisschen ein Wink des Schicksals“, meint Alexander Koppe.

Dennoch ist auch jeder seinen eigenen Weg gegangen. Mittlerweile hat Alexander Koppe sein Motorrad verkauft und geht lieber dem Gitarre spielen nach – dem können seine Brüder eher wenig abgewinnen. „Dann nehmen André und ich lieber ein paar Hanteln in die Hand“, sagt Lorenz Koppe pragmatisch. Auch als Kinder und Teenager verbrachten sie nicht jede frei Minute miteinander, sondern hatten eigene Freundeskreise und übten verschiedene Sportarten aus. „Man hatte da schon seine Selbstständigkeit“, erinnert sich Alexander Koppe.

Anlässlich der Einschulung gab es erneut ein Bild von Alexander, André und Lorenz in der HAZ. Anfangs trugen die Brüder stets dieselbe Kleidung – doch das legten sie bald ab. „Da vor allem André und ich immer erklären mussten, wer wer ist, hat das nicht gerade Spaß gemacht“, erzählt Lorenz Koppe. Quelle: Repro: Samantha Franson

Doch immer wieder kreuzten sich auch ihre Wege. Alexander und André machten zunächst gemeinsam eine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann, studierten anschließend aber unterschiedliche Dinge. Lorenz Koppe leistete seine Wehrdienstzeit bei der Bundeswehr ab und absolvierte dann eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. „Jeder hat sein eigenes Leben in gewisser Weise geführt. Aber man hat natürlich niemals den Kontakt verloren“, resümiert André Koppe.

Kein Konkurrenzdenken untereinander

Den Wunsch, die Geschwister zu übertrumpfen, habe es in all dieser Zeit nie gegeben. „Eine starke Konkurrenz oder eine Rivalität untereinander gibt es bei uns nicht“, meint Alexander Koppe. Und auch das Verhältnis zu ihrem drei Jahre älteren Bruder Michael sei sehr gut. „Nachdem wir auf der Welt gekommen waren, musste er ein wenig zurückstecken, da unsere Eltern ihm nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken konnten“, erzählt André Koppe. „Wir drei bedurften viel Beachtung. Übel genommen hat er uns das nicht.“

Alexander und André haben mittlerweile auch eigene Söhne und Töchter. Zwillinge oder gar Drillinge sind nicht darunter, denn die Veranlagung zu Mehrlingsgeburten werde über die Mutter vererbt, erklären sie. Sollten sie irgendwann Enkel bekommen, könnten darunter aber vielleicht auch Mehrlinge sein. „Wir stellen uns, wenn es dazu kommt, auf kinderreichen Familiennachwuchs ein“, sagt Alexander Koppe. „Dann könnte es durchaus sein, dass dieses Gen aktiviert wird und wir noch mal Mehrlingsgeburten erleben.“ Über diese Möglichkeit scheinen sie sich sehr zu freuen. Trubel im Hause Koppe wird es wohl auch in Zukunft immer wieder geben.

Von Inga Schönfeldt