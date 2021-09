Festgefahrener Tarifkonflikt: Bei einer Kundgebung in Hannover drohen Bau-Beschäftigte, den Wohnungsbau und zeitweilig auch komplette Autobahnen stillzulegen.

Drohen Streiks am Bau in Hannover? Arbeiter laufen sich für Protest warm

