Nach Düsseldorf und Hannover ist nun in diesem Jahr auch ein drittes Busdepot in Stuttgart in Flammen aufgegangen. Jedes Mal wurden E-Fahrzeuge zerstört, womöglich waren sie sogar die Ursache. Die Stromflotte der Üstra bleibt vorsorglich auch vier Monate nach dem Feuer weiter stehen – dadurch ist die Unternehmensstrategie bei der E-Mobilität gefährdet.