Hannover

Eigentlich wollten sie nur den Akku eines E-Bikes laden. Doch der Routinevorgang entwickelte sich für eine Familie aus Isernhagen am Montagmorgen zum Albtraum. Der Akku ging in Flammen auf, das Haus brannte ab. Doch müssen andere E-Bike-Besitzer jetzt Angst haben, dass ihnen ähnliches widerfährt? Nein, sagen Experten aus Hannover – sofern sich die Radler an die Hinweise der Hersteller halten.

E-Bike-Akku in Flammen? „Passiert äußerst selten“

„Akkus der großen namhaften Hersteller, wie zum Beispiel Bosch, Yamaha, Shimano und Brose sind sicher“, sagt Rico Nattke. Er leitet die Filiale in der Südstadt von E-Motion, einem Fahrradgeschäft, das sich auf E-Bikes spezialisiert hat. Es sei zwar schon vorgekommen, dass Gebäude wegen eines defekten Akkus abbrannten, sagt Nattke. Er erinnert sich etwa an einen Vorfall beim Fahrradhändler Orange Bike Concept in Hannover, wo 2017 ein defektes Pedelec den Laden in Brand gesetzt hatte. „In Privathäusern passiert das aber äußerst selten, meist verursacht durch minderwertige Akkus oder Akkuschäden, die missachtet werden“, sagt Nattke.

In E-Bikes werden sogenannte Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Deren Inhaltsstoffe sind leicht entflammbar. Darauf weist auch die Firma Bosch in ihrem „Akku Guide“ hin. Der Marktführer im Bereich E-Bikes gibt in dem Handbuch noch weitere Tipps zum richtigen Umgang mit den Akkus. So sollte als Ladegerät immer das Original verwendet werden. Außerdem sollte man darauf achten, die Akkus nicht in einer warmen Umgebung zu laden.

Nach einem Unfall muss der Akku beim Ladevorgang kontrolliert werden

Wenn ein Akku zu brennen beginnt, liegt das in der Regel daran, dass er defekt ist. „Nach einem Unfall sollte der Akku beobachtet werden“, sagt Nattke. Damit meint er zwei Dinge. Einerseits sei es wichtig, den Akku auf äußere Schäden zu kontrollieren, wie etwa Dellen oder Risse. Wer eine solche Verformung feststellt, darf den Akku nicht mehr verwenden. Stattdessen sollte der defekte Akku sofort zum Händler gebracht werden, erklärt Nattke. Er hat in seinem Laden extra eine sogenannte Quarantänebox, in der er kaputte Akkus aufbewahren kann. Die Box ist aus einem Material gefertigt, das nicht brennen kann – und steht auf einem Steinboden. So stellt Nattke sicher, dass im Zweifelsfall ein Feuer nicht vom Akku auf die Umgebung übergehen kann.

Wer einen Defekt an seinem Akku entdeckt, sollte ihn direkt durch einen neuen austauschen. Quelle: Samantha Franson

Ein weiteres Muss nach einem Unfall ist aus Nattkes Sicht die Überprüfung der Temperaturentwicklung während des Ladevorgangs. Wer während des Ladens regelmäßig den Akku anfasst, merkt schnell, wenn etwas nicht stimmt. „Wenn der Akku wärmer ist als handwarm, sollte man sofort den Stecker ziehen“, erklärt Nattke. Im Anschluss sollte der Akku nach draußen gebracht werden. „Der muss raus aus dem Haus“, sagt der E-Bike-Experte.

Wenn der Akku brennt, sollten Bewohner das Haus sofort verlassen

Warum ein warmer Akku sofort aus dem Gebäude gebracht werden sollte, kann der Sprecher der Feuerwehr Hannover, Michael Hintz, erklären. Die durch einen Defekt ausgelöste thermische Reaktion im Akku laufe sehr schnell ab. Es würden schlagartig brennbare Gase abgegeben, wodurch der Akku in Flammen aufgehen könne, sagt Hintz. Fängt der Akku erst einmal in der Wohnung oder im Haus an zu brennen, bleibt den Bewohnern nur noch eins: die Tür zum betroffenen Raum schließen und das Haus verlassen. Dann sollten die Bewohner die Feuerwehr rufen.

Die Tipps gelten übrigens nicht nur für E-Bikes. Smartphone, Laptop, Digitalkamera – viele haben Geräte zu Hause, in denen Lithium-Ionen-Akkus verbaut sind. Deshalb kommt es laut dem Institut für Schadenverhütung (IFS) zufolge seit einigen Jahren immer häufiger zu Bränden, die durch diese Akkus verursacht werden.

Von Thea Schmidt