Seit zwei Jahren fahren, stehen und liegen die E-Scooter verschiedener Anbieter in Hannover. Eine Lösung, um die zum Teil rücksichtslos abgestellten Leihroller etwa von Gehwegen zu verbannen, gibt es noch nicht. Zwar sind bestimmte Flächen, wie die Fußgängerzone in der City oder der Maschpark, als sogenannte Ausschlussbereiche deklariert, in denen nicht geparkt werden kann – doch vielerorts sind die Geräte Ärgernis, Hindernis und manchmal auch Stolperfalle.

Der Scooter-Anbieter „Tier“, der 1200 Roller in der Stadt betreibt, strebt nun eine Lösung an. Als Ergänzung zum derzeitigen „Free-Floating-System“ sollen feste Abstellflächen eingerichtet werden. Eine solche gibt es derzeit nur am Hauptbahnhof. Wie „Tier“-Sprecher Florian Anders sagt, könnten dafür Autoparkplätze weichen: „Unser Wunsch ist es, dass in Hannover zeitnah Abstellflächen geschaffen werden und dafür Pkw-Parkplätze in Stellflächen für E-Scooter, Fahrräder und Lastenräder umgewandelt werden.“

Strafe oder Belohnung

Die Idee soll ein Mittel gegen die zum Teil störend abgestellten Roller sein: Eine feste Infrastruktur mit dichtem Netz an Rollerparkplätzen soll es möglich machen, Nutzerinnen und Nutzer entweder mit Mehrkosten zu sanktionieren, wenn sie etwa mitten auf Gehwegen parken oder Rabatte ermöglichen, wenn sie ihre Fahrt auf den vorgegeben Flächen beenden. Wie viele Parkplätze umgewandelt werden müssten, ist noch unklar.

Tier-Sprecher Anders betrachtet die Umwidmung in anderen deutschen und europäischen Städten als Erfolg: „Basierend auf unseren Erfahrungen wissen wir, dass feste Abstellflächen in Kombination mit dem Free-Floating-Prinzip die optimale Lösung sind“, sagt er. „Zum einen verbessert sich die Abstellsituation im öffentlichen Raum durch die festen Parkflächen, zum anderen sind Nutzerinnen und Nutzer dank dem Free-Floating-Prinzip weiterhin flexibel mobil.“

Hindernis und Stolperfalle: Führen feste Parkplätze für E-Scooter zu mehr Ordnung? Quelle: David Hutzler/dpa

Vorbild München?

Allerdings hat die Stadtverwaltung derzeit kein Interesse, in die Idee einzusteigen. „Hinsichtlich einer Ausweisung von zentralen Standorten besteht keine Bestrebungen, da hierfür die notwendigen Rechtsgrundlagen fehlen“, sagte Sprecherin Michaela Steigerwald der HAZ.

München hat genau diesen Schritt gewagt. Dort stehen auf ehemaligen Pkw-Parkplätzen an hochfrequentierten Innenstadtbereichen Roller und Fahrräder. Da die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung des Bundes für Kommunen keine gesonderten Regelungsmöglichkeiten, etwa zum Abstellen von E-Tretrollern vorsieht, hat das dortige Mobilitätsreferat bereits 2019 eine freiwillige Selbstverpflichtungserklärung zur Zusammenarbeit und zur Einhaltung städtischer Regelungen erarbeitet. Darin sind auch die Vorgaben zum Auf- und Abstellen enthalten, sagt Stadtsprecherin Christina Warta.

Ihre Bilanz: „München ist grundsätzlich zufrieden. Aber natürlich gibt es auch hier Probleme damit, wie einige Nutzerinnen und Nutzer die Scooter abstellen und damit die Barrierefreiheit einschränken.“

Roller in Leine und Ihme

Unterstützung bekommt die Stellplatzidee etwa vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Ein „böses Hindernis“ nennt deren Sprecher Jochen Bartling rücksichtslos abgestellte E-Scooter. In Bremen sei vor Kurzem ein Blinder über einen Roller gestürzt und schwer verletzt worden. In Köln haben die Roller den Ärger der Stadtpolitik wegen Umweltverschmutzung auf sich gezogen. Taucher haben vor kurzem 500 Exemplare auf dem Grund des Rheins gefunden. Der Fluss, der Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt, droht durch die giftigen Lithium-Batterien verunreinigt zu werden. Auch in Leine und Ihme seien bereits einige Fahrzeuge aus dem Wasser gezogen worden, berichten sowohl Heinz Pyka vom Fischereiverein Hannover, wie auch der Entsorger Aha.

Dieser E-Scooter wurde in die Ihme geworfen und musste geborgen werden. Quelle: Manuel Behrens

Zudem meldet die Polizei Hannover regelmäßig Alkoholfahrten und Unfälle. Für 2020 gibt die Behörde 74 Unfälle mit 67 leicht und vier Schwerverletzten an. Den richtigen Umgang mit den zahlreichen E-Scooter Anbietern, deren zum Teil unübersichtlichen Subunternehmerstrukturen und Zigtausenden Fahrzeugen zu finden – damit kämpfen auch zwei Jahre nach Einführung viele deutsche Städte.

