Hannover

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Dienstag in Hannover-Ledeburg. Dabei wurde eine 62-jährige Radfahrerin verletzt. Die Frau war an der Straße Gretelriede mit einem etwa 15 Jahre alten Mädchen zusammengestoßen, das auf einem Elektroroller unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß ist die mutmaßliche Unfallverursacherin geflüchtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Jugendliche gegen 13 Uhr mit einem Elektroroller auf dem Gehweg des Entenfangweges. An der Einmündung Gretelriede stieß sie mit einer 62-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Seniorin stürzte und zog sich dabei unter anderem Verletzungen im Gesicht und eine Fraktur an der Hand zu. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Zusammenstoß weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zwei Ersthelfer versorgten die Fahrradfahrerin.

Roller soll schwarz-grün gewesen sein

Bei der Rollerfahrerin soll es sich um ein etwa 1,70 Meter großes und schlankes Mädchen handeln. Ihre schwarzen langen Haare trug sie zu einem Zopf zusammengebunden. So soll dunkel gekleidet gewesen sein. Bei dem Roller soll es sich um ein schwarz-grünes Modell gehandelt haben.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und auf die Unbekannte geben können, sich zu melden. Insbesondere werden auch die beiden Ersthelfer gesucht. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer (0511) 1 09 38 17 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von tm