Hannover

Das hochkarätig besetzte Open-Air-Sommer in Hannover freut nicht nur Pop- und Rockfans, sondern auch die Hoteliers. Die Großkonzerte von Pink, Rammstein und Phil Collins im Stadion und der Auftritt von Sting auf der Expo-Plaza haben Hotels viele Übernachtungen beschert. Besonders groß ist der Ansturm am kommenden Wochenende: Wenn Superstar Ed Sheeran in der Stadt ist, sind die Zimmer ausgebucht.

„Für so riesige Events ist der Einzugsbereich der Gäste besonders groß. Vor allem am Wochenende übernachten dann viele gleich in der Stadt“, erklärt Kirsten Jordan vom Hotel- und Gaststättenverband.

Konzert von Ed Sheeran fällt mit Maschseefestauftakt und 96-Heimspiel zusammen

„Wenn die Leute von weiter her anreisen, dann übernachten sie nicht nur in der Stadt, sondern bleiben gleich noch einen Tag“, berichtet Jordan. Und dann gingen sie sicher auch essen, sodass auch die Restaurants von der Konzertwelle profitieren könnten.

Am kommenden Wochenende ist der Andrang besonders groß. Parallel zu den beiden Konzerten von Ed Sheeran beginnt auch das Maschseefest. In Hannover sei deshalb so gut wie kein Hotelbett mehr zu bekommen, sagt Maike Scheunemann von der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). Am Sonnabend steht zudem das erste Zweitligaspiel der „Roten“ in dieser Saison im eigenen Stadion an. „Zum ersten Heimspiel von Hannover 96 wollten wir eigentlich ein paar schöne Pakete für Gäste schnüren“, so Scheunemann – neben Eintrittskarten fürs Stadion können Hannoverbesucher dabei gleich ein Hotelzimmer mitbuchen. Ohne Übernachtungsmöglichkeit sei das aber nicht zu realisieren gewesen. „Wir sprechen hier von einem Luxusproblem“, sagt die HMTG-Sprecherin. Es sei toll, dass gerade in der etwas flauen Sommerzeit die Hotelbetten durch die internationalen Superstars so gut gefüllt würden. Pakete mit Übernachtung und Konzertkarten zu schnüren habe etwa bei Phil Collins oder Herbert Grönemeyer funktioniert. „Bei Rammstein waren die Karten ja so schnell weg, da bekommen wir als HMTG auch keine“, berichtet Scheunemann.

Intercity-Hotel , Dormero, Mecure und Star Inn sind wegen Ed Sheeran ausgebucht

Wer für das kommende Wochenende kurzfristig noch ein Zimmer sucht, hat vermutlich das Nachsehen: Im Intercity sowie im Dormero Hotel heißt es schlicht: ausgebucht – in erster Linie wegen der Konzertbesucher aus der gesamten Republik. Im Mercure Hotel gibt es dieselbe Antwort. „Wir können uns nicht beklagen“, heißt es. Und das ganz eindeutig wegen des rothaarigen Singer-Songwriters aus Großbritannien. Auch im Star Inn an der Hamburger Allee ist kein einziges Zimmer mehr frei. „Für uns ist das natürlich super, dass die Stars in der Stadt sind“, meint ein Mitarbeiter. Vor allem an den Wochenenden seien sonst in der Regel nur rund 40 Prozent der Kapazitäten belegt. „Wir haben das schon bei Rammstein und Pink gehabt, einen Zuwachs spüren wir nach dem Kleinem Fest im Großen Garten auch schon beim Maschseefest“, erklärt der Star-Inn-Mitarbeiter. „Das ist für die Hotels wirklich ein gutes Jahr“, betont Kirsten Jordan vom Hotel- und Gaststättenverband.

HMTG schnürt Übernachtungspakete zum Maschseefest

Nach dem ersten Augustwochenende gibt es aber wieder viele Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt. Wer bis zum 18. August anreisen möchte, könne, so HMTG-Sprecherin Scheunemann, ein spezielles Maschseepaket buchen: Neben Hotelzimmer umfasst es einen Gutschein für eine Rundfahrt über den See – samt Cocktail am Ufer.

Mehr zum Thema:

Anreise, Zeitplan, Tickets: Das müssen Sie zu den Konzerten von Ed Sheeran wissen

Programm: Das werden die Höhepunkte auf dem Maschseefest 2019

Blick hinter die Kulissen: Neun Dinge, die Sie noch nicht über das Maschseefest wissen

Von Susanna Bauch