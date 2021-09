Hannover

Angehörige, Parteigenossen und Freunde trauern um Siegfried Frohner, den letzten Verbandsdirektors des früheren Kommunalverbandes Großraum Hannover (KGH). Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der Sozialdemokrat bereits am 24. August im Alter von 77 Jahren.

Karrierestart in Langenhagen

Frohner, von Beruf Richter und Rechtsanwalt, hatte seine politische Karriere in Langenhagen begonnen, wo er unter anderem Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion war. Diesen Posten bekleidete er auch beim seinerzeit unter anderem für den Nahverkehr, die Naherholung inklusive Zoo und die Regionalplanung zuständigen KGH, bevor er dann im Mai 1997 zum Verbandsdirektor und damit zu einem der wichtigsten Verwaltungsbeamten im Raum Hannover gewählt wurde.

Anschließend musste der nicht unumstrittene Frohner Nackenschläge verkraften. Als der KGH im Jahr 2001 aufgelöst wurde und in der neuen Verwaltungseinheit Region Hannover aufging, wollte er deren Präsident werden. Parteiintern kam er aber nicht am damaligen Landrat Michael Arndt vorbei, der dann auch die Wahl für das Spitzenamt der Region gewann. Stattdessen kandidierte Frohner im selben Jahr als Bürgermeister in Langenhagen, kassierte aber gegen Susanne Schott-Lemmer von der CDU eine krachende Niederlage.

Engagement in Ahlem

Nach dieser Zeit wurde es politisch schnell ruhig um Frohner, aber engagiert hat er sich an seinem Wohnort in Hannover-Ahlem weiter – unter anderem im Förderverein für den historischen Willy-Spahn-Parks und als Herausgeber der Chronik „Ahlemer Geschichten“.

Von Bernd Haase